Солдату-срочнику из Воронежа предъявили обвинение в убийстве сослуживцев
Следователи предъявили обвинение солдату-срочнику Антону Макарову, убившему троих сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Яну Горюнову.
«Макарову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 4 ст. 226 УК РФ ("Хищение оружия")», – говорится в сообщении. После предъявленных обвинений он отказался давать показания, воспользовавшись 51 статьей российской Конституции. Макарову пока не назначена психолого-психиатрическая экспертиза, уточнила адвокат.
Инцидент произошел 9 ноября утром на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем. Макаров убил офицера топором, чтобы завладеть табельным оружием. После этого он расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один получил ранения. В тот же день Макарова задержали, он арестован до 8 января 2021 г.