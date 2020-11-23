Солдату-срочнику из Воронежа предъявили обвинение в убийстве сослуживцев

Инцидент произошел 9 ноября утром на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем. Макаров убил офицера топором, чтобы завладеть табельным оружием. После этого он расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один получил ранения. В тот же день Макарова задержали, он арестован до 8 января 2021 г.