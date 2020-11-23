Россияне назвали города с лучшими и худшими дорогами
Состояние дорог в крупнейших городах России за последние два года улучшилось, следует из результатов опроса, который сервис Superjob провел в 37 городах с населением более 500 тыс. человек.
Респонденты оценивали состояние дорог по шкале от двух до пяти. В большинстве случаев средний балл в этом году оказался выше показателей предыдущих лет, говорится в исследовании. Показатель вырос во Владивостоке (за два года с 2,45 до 2,87), а также в Саратове (с 2,54 до 2,85). В Новокузнецке, наоборот, люди посчитали, что качество дорог в городе ухудшилось (средний балл упал с 3,48 до 3,26).
По данным аналитиков, первое место в рейтинге городов по качеству дорог заняла Тюмень — 4,18 балла. На втором месте Казань — 3,73 балла, на третьем — Москва, получившая 3,66 балла. 63% опрошенных из Казани и 59% из Москвы назвали качество дорог в своих городах «отличным» или «хорошим». Больше половины жителей довольны состоянием дорог в Набережных Челнах — 3,65 балла, а также в Воронеже — 3,45 балла. Жители Санкт-Петербурга оценили дороги в городе в среднем в 3,33 балла, жители Нижнего Новгорода — в 2,97 балла.
В конце рейтинга оказались Астрахань (2,74), Томск (2,73), Иркутск, Рязань (2,71) и Новосибирск (2,69). В Томске ни один из респондентов не оценил состояние дорог как «отличное», а Новосибирску 47% поставили оценку «неудовлетворительно».