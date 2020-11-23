Россияне назвали города с лучшими и худшими дорогами

Респонденты оценивали состояние дорог по шкале от двух до пяти. В большинстве случаев средний балл в этом году оказался выше показателей предыдущих лет, говорится в исследовании. Показатель вырос во Владивостоке (за два года с 2,45 до 2,87), а также в Саратове (с 2,54 до 2,85). В Новокузнецке, наоборот, люди посчитали, что качество дорог в городе ухудшилось (средний балл упал с 3,48 до 3,26).