В Приморье часть больниц осталась без компьютерных томографов после аварий

В Приморском крае из-за погодной стихии без электричества остались 130 тыс. жителей 21 населенного пункта, в регионе введен режим ЧС. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток и создать рабочую группу по ликвидации последствий ЧС в Приморье.