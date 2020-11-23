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В Приморье часть больниц осталась без компьютерных томографов после аварий

Ведомости

Часть больниц в Приморском крае осталась без действующих компьютерных томографов после аварий на электросетях, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Олега Кожемяко.

«Мы сейчас вынуждены дать резервные генераторы в лечебные учреждения, у нас часть больниц находится без работы компьютерных томографов», – сказал Кожемяко главе Минвостокразвития Алексею Чекункову.

Губернатор отметил, что работы по восстановлению подачи света ведутся круглосуточно, но масштабы аварий «слишком значительны». По его словам, необходимо создать тройной резерв по обеспечению соцучреждений электричеством.

В Приморском крае из-за погодной стихии без электричества остались 130 тыс. жителей 21 населенного пункта, в регионе введен режим ЧС. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток и создать рабочую группу по ликвидации последствий ЧС в Приморье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных