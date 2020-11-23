В Приморье часть больниц осталась без компьютерных томографов после аварий
Часть больниц в Приморском крае осталась без действующих компьютерных томографов после аварий на электросетях, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Олега Кожемяко.
«Мы сейчас вынуждены дать резервные генераторы в лечебные учреждения, у нас часть больниц находится без работы компьютерных томографов», – сказал Кожемяко главе Минвостокразвития Алексею Чекункову.
Губернатор отметил, что работы по восстановлению подачи света ведутся круглосуточно, но масштабы аварий «слишком значительны». По его словам, необходимо создать тройной резерв по обеспечению соцучреждений электричеством.
В Приморском крае из-за погодной стихии без электричества остались 130 тыс. жителей 21 населенного пункта, в регионе введен режим ЧС. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток и создать рабочую группу по ликвидации последствий ЧС в Приморье.