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«Фармсинтез» присоединилась к разработке антитела против коронавируса

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Российская фармацевтическая компания «Фармсинтез» совместно с Институтом биоорганической химии (ИБХ РАН) и международной биофармацевтической компанией HiFiBio Therapeutics займется производстом и поставкой в страну антитела HFB30132A, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2 и его мутации. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на портале «Новости GMP».

«Результаты проведенных в мире научных исследований сегодня позволяют говорить о том, что первое поколение вакцин, создаваемых для профилактики SARS-CoV-2 инфекции, вероятно не сможет в полной мере взять под контроль распространение вируса SARS-CoV-2. В этих условиях расширение арсенала средств специфической иммунотерапии SARS-CoV-2 инфекции приобретает критическое значение», — заявил директор ИБХ РАН академик Александр Габибов.

Моноклональное антитело HFB30132A было разработано HiFiBio Therapeutics, ИБН РАН, а также китайскими учеными Нанькайского университета и Уханьского института вирусологии. Эксперты применили технологию клонирования и расшифровки генома единичных В-клеток из крови людей, переболевших COVID-19. Предполагается, что данное антитело нейтрализует коронавирус и имеет высокий уровень безопасности и переносимости. Планируется, что в скором времени его испытают на пациентах из групп рисков.

«Фармсинтез» проведет многостороннее клиническое исследование антитела, а также будет иметь права на его маркетинг и производство в России. Само производство должно быть организовано на базе ИБХ РАН. Отмечается, что ранее проект был одобрен Минздравом и Минпромторгом РФ. 

За последние сутки в России было выявлено рекордное число число граждан с коронавирусом — 25 173. Умер 361 человек. Общее количество заболевших COVID-19 достигло 2 114 502. 1 611 445 выздоровели, 36 540 умерли, 466 517 болеют до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных