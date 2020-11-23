«Фармсинтез» присоединилась к разработке антитела против коронавируса

Моноклональное антитело HFB30132A было разработано HiFiBio Therapeutics, ИБН РАН, а также китайскими учеными Нанькайского университета и Уханьского института вирусологии. Эксперты применили технологию клонирования и расшифровки генома единичных В-клеток из крови людей, переболевших COVID-19. Предполагается, что данное антитело нейтрализует коронавирус и имеет высокий уровень безопасности и переносимости. Планируется, что в скором времени его испытают на пациентах из групп рисков.