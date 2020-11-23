«Фармсинтез» присоединилась к разработке антитела против коронавируса
Российская фармацевтическая компания «Фармсинтез» совместно с Институтом биоорганической химии (ИБХ РАН) и международной биофармацевтической компанией HiFiBio Therapeutics займется производстом и поставкой в страну антитела HFB30132A, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2 и его мутации. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на портале «Новости GMP».
«Результаты проведенных в мире научных исследований сегодня позволяют говорить о том, что первое поколение вакцин, создаваемых для профилактики SARS-CoV-2 инфекции, вероятно не сможет в полной мере взять под контроль распространение вируса SARS-CoV-2. В этих условиях расширение арсенала средств специфической иммунотерапии SARS-CoV-2 инфекции приобретает критическое значение», — заявил директор ИБХ РАН академик Александр Габибов.
Моноклональное антитело HFB30132A было разработано HiFiBio Therapeutics, ИБН РАН, а также китайскими учеными Нанькайского университета и Уханьского института вирусологии. Эксперты применили технологию клонирования и расшифровки генома единичных В-клеток из крови людей, переболевших COVID-19. Предполагается, что данное антитело нейтрализует коронавирус и имеет высокий уровень безопасности и переносимости. Планируется, что в скором времени его испытают на пациентах из групп рисков.
«Фармсинтез» проведет многостороннее клиническое исследование антитела, а также будет иметь права на его маркетинг и производство в России. Само производство должно быть организовано на базе ИБХ РАН. Отмечается, что ранее проект был одобрен Минздравом и Минпромторгом РФ.
За последние сутки в России было выявлено рекордное число число граждан с коронавирусом — 25 173. Умер 361 человек. Общее количество заболевших COVID-19 достигло 2 114 502. 1 611 445 выздоровели, 36 540 умерли, 466 517 болеют до сих пор.