Песков назвал условия введения локдауна в регионах
Главы регионов вводят ограничения для борьбы с коронавирусом исходя из ситуации в регионе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это все же зависит от количества койкомест, от резервов, от количества медицинского персонала, врачей, от темпов заполняемости больниц, от темпов выздоровления пациентов. Поэтому каждый губернатор принимает решение в зависимости от ситуации на своей территории. Это абсолютно нормальная практика, все это действует в рамках вот этих особых полномочий»», — сказал Песков.
Бурятия стала первым регионом России, который осенью ввел локдаун. Согласно распоряжению властей, с 16 по 30 ноября приостановлена работа всех заведений общепита, торговых и развлекательных центров, салонов красоты, бань, саун и кинотеатров. Разрешено работать продовольственным магазинам, магазинам с товарами первой необходимости, аптекам и салонам связи.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 23 ноября, в России зарегистрировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,6 млн человек выздоровели, более 36 500 — скончались от коронавируса. В течение последних суток в России коронавирус обнаружен у 25 173 человек, следует из статистики оперштаба. Показатель впервые за все время пандемии превысил порог в 25 000. Умер 361 пациент.