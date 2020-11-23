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Песков назвал условия введения локдауна в регионах

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Главы регионов вводят ограничения для борьбы с коронавирусом исходя из ситуации в регионе, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это все же зависит от количества койкомест, от резервов, от количества медицинского персонала, врачей, от темпов заполняемости больниц, от темпов выздоровления пациентов. Поэтому каждый губернатор принимает решение в зависимости от ситуации на своей территории. Это абсолютно нормальная практика, все это действует в рамках вот этих особых полномочий»», — сказал Песков.

Бурятия стала первым регионом России, который осенью ввел локдаун. Согласно распоряжению властей, с 16 по 30 ноября приостановлена работа всех заведений общепита, торговых и развлекательных центров, салонов красоты, бань, саун и кинотеатров. Разрешено работать продовольственным магазинам, магазинам с товарами первой необходимости, аптекам и салонам связи.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 23 ноября, в России зарегистрировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,6 млн человек выздоровели, более 36 500 — скончались от коронавируса. В течение последних суток в России коронавирус обнаружен у 25 173 человек, следует из статистики оперштаба. Показатель впервые за все время пандемии превысил порог в 25 000. Умер 361 пациент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных