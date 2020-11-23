Песков назвал условия введения локдауна в регионах

«Это все же зависит от количества койкомест, от резервов, от количества медицинского персонала, врачей, от темпов заполняемости больниц, от темпов выздоровления пациентов. Поэтому каждый губернатор принимает решение в зависимости от ситуации на своей территории. Это абсолютно нормальная практика, все это действует в рамках вот этих особых полномочий»», — сказал Песков.