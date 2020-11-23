Оксфордский словарь не смог выбрать слово 2020 года
Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово 2020 г., говорится в докладе, опубликованном на сайте словаря. Вместо этого ученые-лингвисты выпустили отчет, в котором проанализировали новые явления в языке.
«Английский язык, как и все мы, в этом году должен был адаптироваться быстро и неоднократно. Учитывая феноменальную широту языковых изменений и развития в течение 2020 года, Оксфордский словарь пришел к выводу, что этот год не может быть точно отражен одним единственным словом», — говорится в докладе.
Оксфордские лексикографы разместили слова в календаре уходящего года, отметив наиболее упоминаемые в зависимости от того или иного события. В список вошли «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и «COVID- 19», «локдаун», «социальное дистанцирование», движение «Черные жизни важны», а также «белорусский.