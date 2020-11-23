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Оксфордский словарь не смог выбрать слово 2020 года

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Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово 2020 г., говорится в докладе, опубликованном на сайте словаря. Вместо этого ученые-лингвисты выпустили отчет, в котором проанализировали новые явления в языке.

«Английский язык, как и все мы, в этом году должен был адаптироваться быстро и неоднократно. Учитывая феноменальную широту языковых изменений и развития в течение 2020 года, Оксфордский словарь пришел к выводу, что этот год не может быть точно отражен одним единственным словом», — говорится в докладе.

Оксфордские лексикографы разместили слова в календаре уходящего года, отметив наиболее упоминаемые в зависимости от того или иного события. В список вошли «лесные пожары», «импичмент», «коронавирус» и «COVID- 19», «локдаун», «социальное дистанцирование», движение «Черные жизни важны», а также «белорусский. 

Ранее словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 г. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал словами года «самоизоляцию» и «обнуление». 

Ранее по теме: Словарь Collins назвал «локдаун» словом 2020 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных