Иммунолог назвал условие остановки прироста новых случаев коронавируса

Критерием оценки того, как медицина справляется с инфекцией, врач назвал прирост числа летальных случаев. «Если она (цифра) растет, значит, медицина не справляется. Если колебания не более плюс-минус десяти в день, значит, все хорошо идет», — объяснил он.