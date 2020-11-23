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Иммунолог назвал условие остановки прироста новых случаев коронавируса

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Прирост новых случаев коронавируса приостановится, когда им переболеет около 60% населения, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова. 

«Остановится прирост выявленных зараженных только тогда, когда будет более 60-70% количество переболевших от численности населения», — сказал Жемчугов. Он отметил, что ограничительные меры могут затормозить прирост новых случаев заражения. 

Критерием оценки того, как медицина справляется с инфекцией, врач назвал прирост числа летальных случаев. «Если она (цифра) растет, значит, медицина не справляется. Если колебания не более плюс-минус десяти в день, значит, все хорошо идет», — объяснил он.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявлены рекордные 25 173 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом 16 002 человека, умер 361 пациент. Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 114 502.

Ранее по теме: В России за сутки выявили рекордные 25 173 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных