Иммунолог назвал условие остановки прироста новых случаев коронавируса
Прирост новых случаев коронавируса приостановится, когда им переболеет около 60% населения, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова.
«Остановится прирост выявленных зараженных только тогда, когда будет более 60-70% количество переболевших от численности населения», — сказал Жемчугов. Он отметил, что ограничительные меры могут затормозить прирост новых случаев заражения.
Критерием оценки того, как медицина справляется с инфекцией, врач назвал прирост числа летальных случаев. «Если она (цифра) растет, значит, медицина не справляется. Если колебания не более плюс-минус десяти в день, значит, все хорошо идет», — объяснил он.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявлены рекордные 25 173 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом 16 002 человека, умер 361 пациент. Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 114 502.