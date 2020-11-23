На жену арестованного мэра Томска завели уголовное дело за сопротивление полиции
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении жительницы Томска за сопротивление полиции. Адвокаты ранее задержанного экс-мэра города Ивана Кляйна подтвердили «РИА Новости», что речь идет о его жене, Галине Кляйн.
В сообщении СК говорится, что Кляйн подозревают в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).
По данным ведомства, нападение на сотрудника произошло 13 ноября, когда он проводил обыск по месту жительства подозреваемой. «[Подозреваемая] причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей»,— сообщили в СК.
Кляйна задержали 13 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. По предварительным данным следствия, Кляйн в 2016 г., действуя в интересах ОАО «Томское пиво», ввел в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории Томска, на основании которого ОАО «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной стоимости. Предпринимателю причинен материальный ущерб «в сумме более 1 млн руб.», отмечает СК.
17 ноября СК сообщил о задержании сотрудника ОАО «Томское пиво» по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. 18 ноября Кляйна временно отстранили от должности мэра Томска, которую он занимал с 2013 г.