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На жену арестованного мэра Томска завели уголовное дело за сопротивление полиции

Ведомости

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении жительницы Томска за сопротивление полиции. Адвокаты ранее задержанного экс-мэра города Ивана Кляйна подтвердили «РИА Новости», что речь идет о его жене, Галине Кляйн.

В сообщении СК говорится, что Кляйн подозревают в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

По данным ведомства, нападение на сотрудника произошло 13 ноября, когда он проводил обыск по месту жительства подозреваемой. «[Подозреваемая] причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей»,— сообщили в СК.

Кляйна задержали 13 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий. По предварительным данным следствия, Кляйн в 2016 г., действуя в интересах ОАО «Томское пиво», ввел в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории Томска, на основании которого ОАО «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной стоимости. Предпринимателю причинен материальный ущерб «в сумме более 1 млн руб.», отмечает СК.

17 ноября СК сообщил о задержании сотрудника ОАО «Томское пиво» по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. 18 ноября Кляйна временно отстранили от должности мэра Томска, которую он занимал с 2013 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных