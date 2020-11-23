МВД Белоруссии сообщило о 345 задержанных на протестах
Задержаны в ходе акций протеста в Белоруссии 22 августа 345 человек, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 345 человек», — говорится в сообщении.
Она пояснила, что некоторые участники протестов в Минске выходили на дороги и блокировали движение транспорта, вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения. «Наиболее активные нарушители общественного порядка, оказавшие сопротивление милиционерам, задерживались, в том числе с применением спецсредств», — рассказала Чемоданова.
МВД зарегистрировало три случая «ложной занятости» железнодорожных путей из-за наложения металлической проволоки, по данным фактам возбуждены уголовные дела. В Минском районе началась проверка после поджога автомобильных шин на обочине автодороги «Минск – Витебск». Официальный представитель ведомства отметила, что протесты «не нашли ожидаемой поддержки населения в регионах республики», несмотря на многочисленные призывы «деструктивных» Telegram-каналов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.