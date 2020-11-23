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МВД Белоруссии сообщило о 345 задержанных на протестах

Ведомости

Задержаны в ходе акций протеста в Белоруссии 22 августа 345 человек, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале. 

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 345 человек», — говорится в сообщении. 

Она пояснила, что некоторые участники протестов в Минске выходили на дороги и блокировали движение транспорта, вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения. «Наиболее активные нарушители общественного порядка, оказавшие сопротивление милиционерам, задерживались, в том числе с применением спецсредств», — рассказала Чемоданова.

МВД зарегистрировало три случая «ложной занятости» железнодорожных путей из-за наложения металлической проволоки, по данным фактам возбуждены уголовные дела. В Минском районе началась проверка после поджога автомобильных шин на обочине автодороги «Минск – Витебск». Официальный представитель ведомства отметила, что протесты «не нашли ожидаемой поддержки населения в регионах республики», несмотря на многочисленные призывы «деструктивных» Telegram-каналов.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

Ранее по теме: Правозащитники сообщили о более 100 задержанных на акциях протеста в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных