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Королева Великобритании присвоила бизнесмену Лебедеву титул барона Сибирского

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Королева Великобритании Елизавета II присвоила российскому бизнесмену, владельцу газет The Independent и The Evening Standard Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского, сообщило официальное издание британского правительства The Gazette.

«Королева получила патентное письмо, чтобы присвоить пожизненное достоинство баронства Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву по имени, стилю и титулу барон Лебедев из Хэмптона, в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс, и Сибири в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

С августа 2020 г. Лебедев уже имеет титул пожизненного пэра, присвоенный королевой. Его официально введут в палату лордов британского парламента в декабре.

В середине ноября The Times узнала о включении девяти россиян в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности. Среди них оказался и Лебедев, который имеет давние неформальные контакты с нынешним премьером страны Борисом Джонсоном.

Лебедев является британским гражданином с 2010 г. За год до этого он приобрел британское издание Evening Standard за один фунт у Daily Mail. Через три года британское издание впервые за десять лет получило прибыль. Принадлежащая Лебедеву компания Lebedev Holdings Ltd. Кроме Evening Standard с 2010 г. он также владеет газетой The Independent. В 2017 г. Лебедев продал 30% этого издания гражданину Саудовской Аравии Мухаммеду Абулджадаелу. В 2019 г. он приобрел у российского бизнесмена такую же долю в Evening Standard. По данным Financial Times, сумма сделки составила 25 млн фунтов стерлингов, однако публично она названа не была.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных