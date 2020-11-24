Королева Великобритании присвоила бизнесмену Лебедеву титул барона Сибирского
Королева Великобритании Елизавета II присвоила российскому бизнесмену, владельцу газет The Independent и The Evening Standard Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского, сообщило официальное издание британского правительства The Gazette.
«Королева получила патентное письмо, чтобы присвоить пожизненное достоинство баронства Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву по имени, стилю и титулу барон Лебедев из Хэмптона, в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс, и Сибири в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
С августа 2020 г. Лебедев уже имеет титул пожизненного пэра, присвоенный королевой. Его официально введут в палату лордов британского парламента в декабре.
В середине ноября The Times узнала о включении девяти россиян в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности. Среди них оказался и Лебедев, который имеет давние неформальные контакты с нынешним премьером страны Борисом Джонсоном.
Лебедев является британским гражданином с 2010 г. За год до этого он приобрел британское издание Evening Standard за один фунт у Daily Mail. Через три года британское издание впервые за десять лет получило прибыль. Принадлежащая Лебедеву компания Lebedev Holdings Ltd. Кроме Evening Standard с 2010 г. он также владеет газетой The Independent. В 2017 г. Лебедев продал 30% этого издания гражданину Саудовской Аравии Мухаммеду Абулджадаелу. В 2019 г. он приобрел у российского бизнесмена такую же долю в Evening Standard. По данным Financial Times, сумма сделки составила 25 млн фунтов стерлингов, однако публично она названа не была.