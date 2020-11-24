Королева Великобритании присвоила бизнесмену Лебедеву титул барона Сибирского

Лебедев является британским гражданином с 2010 г. За год до этого он приобрел британское издание Evening Standard за один фунт у Daily Mail. Через три года британское издание впервые за десять лет получило прибыль. Принадлежащая Лебедеву компания Lebedev Holdings Ltd. Кроме Evening Standard с 2010 г. он также владеет газетой The Independent. В 2017 г. Лебедев продал 30% этого издания гражданину Саудовской Аравии Мухаммеду Абулджадаелу. В 2019 г. он приобрел у российского бизнесмена такую же долю в Evening Standard. По данным Financial Times, сумма сделки составила 25 млн фунтов стерлингов, однако публично она названа не была.