Россияне вдвое снизили траты на подготовку автомобилей к зиме

Продажи незамерзайки снизились в два раза по сравнению с осенью 2019 г., однако в ноябре показатель снизился на 11%. Продажи шин для автомобилей в 2020 г. выросли на 2%, средний чек — на 5% до 14 210 руб. Основной рост продаж шин пришелся на вторую и третью неделю ноября.