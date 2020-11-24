Россияне вдвое снизили траты на подготовку автомобилей к зиме
Автомобилисты в России примерно в два раза снизили траты на подготовку машин к зиме в 2020 г. по сравнению с 2019 г., сообщил autonews.ru со ссылкой на исследования «Платформы ОФД» и сервиса «СберАвто».
Аналитики отметили, что осенью 2020 г. упал спрос практически на все товары и услуги, связанные с подготовкой автомобиля к холодному времени года. Продажи начали расти только после резкого изменения погоды в середине ноября.
Наибольшее сокращение расходов пришлось на услуги автосервисов — количество обращений в сервисы упало на 48%, средний чек уменьшился на 24% — до 4520 руб. за посещение. По данным исследования, россияне стали реже пользоваться автомойками — объем продаж снизился на 11%. Средняя стоимость услуги при этом выросла на 3% и достигла 460 руб.
Продажи незамерзайки снизились в два раза по сравнению с осенью 2019 г., однако в ноябре показатель снизился на 11%. Продажи шин для автомобилей в 2020 г. выросли на 2%, средний чек — на 5% до 14 210 руб. Основной рост продаж шин пришелся на вторую и третью неделю ноября.
По мнению специалистов «Платформы ОФД», падение продаж товаров и услуг для подготовки машины к зиме связано с «домашним режимом» из-за роста заболеваемости коронавируса и с сухой и теплой погодой с сентября по первую половину ноября.