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Россияне вдвое снизили траты на подготовку автомобилей к зиме

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Автомобилисты в России примерно в два раза снизили траты на подготовку машин к зиме в 2020 г. по сравнению с 2019 г., сообщил autonews.ru со ссылкой на исследования «Платформы ОФД» и сервиса «СберАвто». 

Аналитики отметили, что осенью 2020 г. упал спрос практически на все товары и услуги, связанные с подготовкой автомобиля к холодному времени года. Продажи начали расти только после резкого изменения погоды в середине ноября. 

Наибольшее сокращение расходов пришлось на услуги автосервисов — количество обращений в сервисы упало на 48%, средний чек уменьшился на 24% — до 4520 руб. за посещение. По данным исследования, россияне стали реже пользоваться автомойками — объем продаж снизился на 11%. Средняя стоимость услуги при этом выросла на 3% и достигла 460 руб.  

Продажи незамерзайки снизились в два раза по сравнению с осенью 2019 г., однако в ноябре показатель снизился на 11%. Продажи шин для автомобилей в 2020 г. выросли на 2%, средний чек — на 5% до 14 210 руб. Основной рост продаж шин пришелся на вторую и третью неделю ноября. 

По мнению специалистов «Платформы ОФД», падение продаж товаров и услуг для подготовки машины к зиме связано с «домашним режимом» из-за роста заболеваемости коронавируса и с сухой и теплой погодой с сентября по первую половину ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных