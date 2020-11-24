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Попова исключила циркуляцию в России штамма коронавируса из Китая

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Штамм коронавируса из Китая в России не циркулирует, распространен его европейский вариант, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

«Сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в России не циркулирует непосредственно из Китая привезенный вирус нового коронавируса», — сказала Попова (цитата по ТАСС). По ее словам, в момент начала пандемии завоза вируса из Китая удалось избежать благодаря быстрой разработке тест-систем российскими специалистами.

Попова подчеркнула, что в России распространились уже европейские варианты вируса, которые пересекли границы к началу весны. «Циркулирующие вирусы — вирусы европейские, которые были привезены нашими же гражданами, возвращавшимися после отпуска в феврале», — сказала глава Роспотребнадзора. По ее словам, именно европейский штамм вызвал первую волну пандемии.

В середине ноября Попова сообщила о новой, более заразной мутации коронавируса, обнаруженной в Сибири. Позже в Роспотребнадзоре подчеркнули, что о новом штамме речи не идет, кроме того, выявленная мутация не является более опасной для здоровья. Тогда Попова также заверяла, что большинство вариаций вируса завезены из Западной Европы, а первоначальный, китайский штамм, распространившийся в Ухане в декабре 2019 г., выявлен в России не был.

По данным оперштаба, 24 ноября в России зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса с начала пандемии (491). Суточный прирост новых случаев достиг 24 326. Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 138 828. Из них скончались 37 031, а 1 634 671 выздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных