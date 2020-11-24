Попова исключила циркуляцию в России штамма коронавируса из Китая

В середине ноября Попова сообщила о новой, более заразной мутации коронавируса, обнаруженной в Сибири. Позже в Роспотребнадзоре подчеркнули, что о новом штамме речи не идет, кроме того, выявленная мутация не является более опасной для здоровья. Тогда Попова также заверяла, что большинство вариаций вируса завезены из Западной Европы, а первоначальный, китайский штамм, распространившийся в Ухане в декабре 2019 г., выявлен в России не был.