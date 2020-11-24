Попова исключила циркуляцию в России штамма коронавируса из Китая
Штамм коронавируса из Китая в России не циркулирует, распространен его европейский вариант, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.
«Сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в России не циркулирует непосредственно из Китая привезенный вирус нового коронавируса», — сказала Попова (цитата по ТАСС). По ее словам, в момент начала пандемии завоза вируса из Китая удалось избежать благодаря быстрой разработке тест-систем российскими специалистами.
Попова подчеркнула, что в России распространились уже европейские варианты вируса, которые пересекли границы к началу весны. «Циркулирующие вирусы — вирусы европейские, которые были привезены нашими же гражданами, возвращавшимися после отпуска в феврале», — сказала глава Роспотребнадзора. По ее словам, именно европейский штамм вызвал первую волну пандемии.
В середине ноября Попова сообщила о новой, более заразной мутации коронавируса, обнаруженной в Сибири. Позже в Роспотребнадзоре подчеркнули, что о новом штамме речи не идет, кроме того, выявленная мутация не является более опасной для здоровья. Тогда Попова также заверяла, что большинство вариаций вируса завезены из Западной Европы, а первоначальный, китайский штамм, распространившийся в Ухане в декабре 2019 г., выявлен в России не был.
По данным оперштаба, 24 ноября в России зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса с начала пандемии (491). Суточный прирост новых случаев достиг 24 326. Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 138 828. Из них скончались 37 031, а 1 634 671 выздоровели.