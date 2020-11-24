Попова спрогнозировала ежегодную активность коронавируса в холодный сезон

«Он будет приходить, скорее всего, каждый год, то есть он встраивается в цепочку и будет активничать в холодный период года», — сказала Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека. При этом говорить о том, что коронавирус уйдет до весны, нельзя, но он будет ослабевать при условия жесткого противодействия вирусу, подчеркнула глава ведомства. По ее словам, инфекция обретает свою сезонность и становится в линейку других сезонных вирусов.