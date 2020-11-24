Главу службы безопасности Apple обвинили в даче взяток айпадами

По данным прокуратуры, Мойер предлагал шерифу Санта Клары 200 iPad на общую сумму около $70 тыс. в обмен на четыре лицензии на скрытое ношение огнестрельного оружия. Как следует из обвинительных вердиктов суда, это произошло в промежуток времени между февралем и августом 2019 г.