Главу службы безопасности Apple обвинили в даче взяток айпадами
Начальника службы безопасности Apple Томаса Мойера обвинили в попытке дать взятку полицейским в виде iPad за получение разрешений на скрытое ношение оружия для сотрудников компании, сообщает офис окружного прокурора Санта-Клары.
«48-летний младший шериф Рик Сун и 43-летний капитан Джеймс Дженсен обвиняются в том, что они требовали взяток за лицензии на скрытое огнестрельное оружие (CCW), а страховой брокер Харприт Чадха, 49 лет, и начальник службы безопасности Apple Томас Мойер, 50 лет, обвиняются в даче взяток», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, Мойер предлагал шерифу Санта Клары 200 iPad на общую сумму около $70 тыс. в обмен на четыре лицензии на скрытое ношение огнестрельного оружия. Как следует из обвинительных вердиктов суда, это произошло в промежуток времени между февралем и августом 2019 г.
Чадха также предлагал взятку за разрешения на оружие в виде билетов на ложу на хоккейный матч San Jose Sharks в SAP Center в День святого Валентина 2019 г. на сумму $6000. Так члены семьи шерифа Суна также отпраздновали его переизбрание на должность.
«Подсудимые будут привлечены к ответственности 11 января 2021 года в Зале правосудия Сан-Хосе», — сообщили в прокуратуре.
CNBC сообщает, что Apple настаивает на невиновности Мойера. Он работает в компании уже 14 лет. Большую часть карьеры он возглавлял службу безопасности офиса корпорации в Купертино (Калифорния), теперь же возглавляет глобальную службу безопасности Apple.