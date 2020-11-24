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Главу службы безопасности Apple обвинили в даче взяток айпадами

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Начальника службы безопасности Apple Томаса Мойера обвинили в попытке дать взятку полицейским в виде iPad за получение разрешений на скрытое ношение оружия для сотрудников компании, сообщает офис окружного прокурора Санта-Клары.

«48-летний младший шериф Рик Сун и 43-летний капитан Джеймс Дженсен обвиняются в том, что они требовали взяток за лицензии на скрытое огнестрельное оружие (CCW), а страховой брокер Харприт Чадха, 49 лет, и начальник службы безопасности Apple Томас Мойер, 50 лет, обвиняются в даче взяток», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, Мойер предлагал шерифу Санта Клары 200 iPad на общую сумму около $70 тыс. в обмен на четыре лицензии на скрытое ношение огнестрельного оружия. Как следует из обвинительных вердиктов суда, это произошло в промежуток времени между февралем и августом 2019 г.

Чадха также предлагал взятку за разрешения на оружие в виде билетов на ложу на хоккейный матч San Jose Sharks в SAP Center в День святого Валентина 2019 г. на сумму $6000. Так члены семьи шерифа Суна также отпраздновали его переизбрание на должность.

«Подсудимые будут привлечены к ответственности 11 января 2021 года в Зале правосудия Сан-Хосе», — сообщили в прокуратуре. 

CNBC сообщает, что Apple настаивает на невиновности Мойера. Он работает в компании уже 14 лет. Большую часть карьеры он возглавлял службу безопасности офиса корпорации в Купертино (Калифорния), теперь же возглавляет глобальную службу безопасности Apple.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных