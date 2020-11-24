Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Газета
Общество

Картины русских художников проданы на торгах Christie's на $11,2 млн

Ведомости

«Русские» торги Christie's в Лондоне принесли более 8,4 млн фунтов стерлингов ($11,2 млн), сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя аукционного дома.

«В торгах приняли участие онлайн и по телефону покупатели из 27 стран, от Гонконга до Панамы», — сказала она.

Среди лотов аукциона была картина Константина Коровина «В саду», которая ушла с молотка за 1,2 млн фунтов стерлингов ($1,6 млн), что в пять раз превысило эстимейт. Кроме того, картина «Святое озеро» Михаила Нестерова, которая не появлялась на публике более 90 лет, продана за 562,5 тыс. фунтов стерлингов (более $750 тыс.). Картина «Обнаженная» Зинаиды Серебряковой ушла с молотка за 682,5 тыс. фунтов стерлингов (более $911 тыс,), а «Буря» Ивана Айвазовского продана за 437,5 тыс. фунтов стерлингов ($584 тыс.).

Помимо этого, в торгах приняла участие картина Александры Экстер «Карнавал в Венеции» и была продана за 450 тыс. фунтов стерлингов ($600 тыс.). Коллекция работ Марии Якунчиковой, которую представили на торгах в честь 150-летия со дня рождения художницы, продана за 382,5 тыс. фунтов стерлингов ($510 тыс.).

Одним из топ-лотов стало советское агитационное блюдо, созданное в 1921 г. по эскизу Рудольфа Вильде с призывом «Спасти революции, помочь жертвам голода», было продано за 275 тыс. фунтов стерлингов ($367 тыс.).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных