Картины русских художников проданы на торгах Christie's на $11,2 млн

Среди лотов аукциона была картина Константина Коровина «В саду», которая ушла с молотка за 1,2 млн фунтов стерлингов ($1,6 млн), что в пять раз превысило эстимейт. Кроме того, картина «Святое озеро» Михаила Нестерова, которая не появлялась на публике более 90 лет, продана за 562,5 тыс. фунтов стерлингов (более $750 тыс.). Картина «Обнаженная» Зинаиды Серебряковой ушла с молотка за 682,5 тыс. фунтов стерлингов (более $911 тыс,), а «Буря» Ивана Айвазовского продана за 437,5 тыс. фунтов стерлингов ($584 тыс.).