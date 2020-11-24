Картины русских художников проданы на торгах Christie's на $11,2 млн
«Русские» торги Christie's в Лондоне принесли более 8,4 млн фунтов стерлингов ($11,2 млн), сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя аукционного дома.
«В торгах приняли участие онлайн и по телефону покупатели из 27 стран, от Гонконга до Панамы», — сказала она.
Среди лотов аукциона была картина Константина Коровина «В саду», которая ушла с молотка за 1,2 млн фунтов стерлингов ($1,6 млн), что в пять раз превысило эстимейт. Кроме того, картина «Святое озеро» Михаила Нестерова, которая не появлялась на публике более 90 лет, продана за 562,5 тыс. фунтов стерлингов (более $750 тыс.). Картина «Обнаженная» Зинаиды Серебряковой ушла с молотка за 682,5 тыс. фунтов стерлингов (более $911 тыс,), а «Буря» Ивана Айвазовского продана за 437,5 тыс. фунтов стерлингов ($584 тыс.).
Помимо этого, в торгах приняла участие картина Александры Экстер «Карнавал в Венеции» и была продана за 450 тыс. фунтов стерлингов ($600 тыс.). Коллекция работ Марии Якунчиковой, которую представили на торгах в честь 150-летия со дня рождения художницы, продана за 382,5 тыс. фунтов стерлингов ($510 тыс.).
Одним из топ-лотов стало советское агитационное блюдо, созданное в 1921 г. по эскизу Рудольфа Вильде с призывом «Спасти революции, помочь жертвам голода», было продано за 275 тыс. фунтов стерлингов ($367 тыс.).