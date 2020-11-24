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Медведев предложил ввести компенсации за ненормированный рабочий день

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Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил ввести в стране дополнительные компенсации за ненормированный рабочий день, передает ТАСС.

«Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации», — сказал Медведев. 

Трудовой кодекс не предусматривает возможность денежной компенсации за ненормированный рабочий день. Работникам предоставляется дополнительный трехдневный отпуск, но такая компенсация далеко не всем нужна, подчеркнул он. Замглавы Совбеза также предложил разработать законопроект о трудовых правах самозанятых граждан. 

Ранее Медведев призвал продолжить обсуждение введения в России четырехдневной рабочей недели. Он выступил с этой инициативой в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.

Ранее по теме: Медведев призвал продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных