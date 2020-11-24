Медведев предложил ввести компенсации за ненормированный рабочий день

Трудовой кодекс не предусматривает возможность денежной компенсации за ненормированный рабочий день. Работникам предоставляется дополнительный трехдневный отпуск, но такая компенсация далеко не всем нужна, подчеркнул он. Замглавы Совбеза также предложил разработать законопроект о трудовых правах самозанятых граждан.