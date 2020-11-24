Медведев предложил ввести компенсации за ненормированный рабочий день
Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил ввести в стране дополнительные компенсации за ненормированный рабочий день, передает ТАСС.
«Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации», — сказал Медведев.
Трудовой кодекс не предусматривает возможность денежной компенсации за ненормированный рабочий день. Работникам предоставляется дополнительный трехдневный отпуск, но такая компенсация далеко не всем нужна, подчеркнул он. Замглавы Совбеза также предложил разработать законопроект о трудовых правах самозанятых граждан.
Ранее Медведев призвал продолжить обсуждение введения в России четырехдневной рабочей недели. Он выступил с этой инициативой в 2019 г. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей Министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения.