Инфекционист назвал условие выхода на плато по коронавирусу

«У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики», — сказал врач. Он отметил, что за нарушение масочного режима сперва стоит предупреждать, а уже после выписывать штраф.