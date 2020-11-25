Инфекционист назвал условие выхода на плато по коронавирусу
Выход заболеваемости коронавирусом на плато будет возможен, когда люди будут соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски и перчатки, сообщило радио Sputnik со ссылкой на врача-инфекциониста, директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова.
Врач отметил, что многие люди игнорируют просьбы властей и рекомендации врачей о соблюдении мер безопасности. По мнению Викулова, для решения проблемы нужно активнее вести просветительскую работу и увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима.
«У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики», — сказал врач. Он отметил, что за нарушение масочного режима сперва стоит предупреждать, а уже после выписывать штраф.
Перчатки, по словам Викулова, необходимо использовать, когда человек к чему-то прикасается в общественных местах. Например, при использовании банкомата, так как его кнопки могут быть загрязнены и вне пандемии.
Ранее Роспотребнадзора ввел в России всеобщий масочный режим. Власти Москвы ввели штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима: 4000 руб. за нарушения в магазине и других местах, 5000 руб. за нарушения в общественном транспорте.