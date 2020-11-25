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Инфекционист назвал условие выхода на плато по коронавирусу

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Выход заболеваемости коронавирусом на плато будет возможен, когда люди будут соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски и перчатки, сообщило радио Sputnik со ссылкой на врача-инфекциониста, директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова.

Врач отметил, что многие люди игнорируют просьбы властей и рекомендации врачей о соблюдении мер безопасности. По мнению Викулова, для решения проблемы нужно активнее вести просветительскую работу и увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима.

«У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики», — сказал врач. Он отметил, что за нарушение масочного режима сперва стоит предупреждать, а уже после выписывать штраф.

Перчатки, по словам Викулова, необходимо использовать, когда человек к чему-то прикасается в общественных местах. Например, при использовании банкомата, так как его кнопки могут быть загрязнены и вне пандемии.

Ранее Роспотребнадзора ввел в России всеобщий масочный режим. Власти Москвы ввели штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима: 4000 руб. за нарушения в магазине и других местах, 5000 руб. за нарушения в общественном транспорте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных