Врио главы Дагестана заразился коронавирусом
У временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова коронавирус, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации главы и правительства региона Низами Гаджибалаева.
«Сегодня после сдачи очередного теста на COVID-19 у временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова подтвердился коронавирус. Сейчас Сергей Алимович находится на самоизоляции, соблюдает все рекомендации врачей, чувствует себя хорошо», — рассказал Гаджибалаев. Меликов планирует работать удаленно.
В период пандемии коронавирусом заразились главы более 20 регионов России. По последним данным оперштаба, в Дагестане было выявлено 18 338 случаев заражения коронавирусом. 16 517 человек выздоровели, 901 заболевший умер. В целом по стране зарегистрировано более 2,1 млн случаев заражения. Более 1,6 млн пациентов выздоровели, более 37 000 погибли.