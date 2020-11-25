Врио главы Дагестана заразился коронавирусом

В период пандемии коронавирусом заразились главы более 20 регионов России. По последним данным оперштаба, в Дагестане было выявлено 18 338 случаев заражения коронавирусом. 16 517 человек выздоровели, 901 заболевший умер. В целом по стране зарегистрировано более 2,1 млн случаев заражения. Более 1,6 млн пациентов выздоровели, более 37 000 погибли.