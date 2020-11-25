Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом
Художественный руководитель Московского театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом, сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра Мамеда Агаева.
«У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице», — рассказал Агаев. По его словам, супруга Ширвиндта также заразилась коронавирусом.
Александру Ширвиндту 86 лет. Актер входит в труппу Театра сатиры с 1970 г., с 2000 г. является его художественным руководителем. С 1958 г. преподает в Театральном институте им. Б.В. Щукина на кафедре мастерства актера.