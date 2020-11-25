СК опроверг данные о расследовании в отношении налоговиков в Тольятти

Накануне РБК со ссылкой на источники писал, что СК заподозрил бывших и нынешних сотрудников налоговых органов Самарской области и помогающих им работников силовых структур в организации одной из самых больших в стране площадок для уклонения от уплаты налогов на НДС. С ее помощью организациям из разных регионов страны удалось уклониться от уплаты налогов на 4,4 млрд руб., сообщало издание.