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СК опроверг данные о расследовании в отношении налоговиков в Тольятти

Ведомости

Следственный комитет опроверг публикации СМИ об уголовном деле в отношении бывших и нынешних сотрудников налоговой службы Самарской области, которые якобы создали площадку для уклонения от налога на добавленную стоимость (НДС). Ранее об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в центральном аппарате СК и Федеральной налоговой службе. 

«Размещенная в СМИ информация о подробностях расследования уголовного дела о налоговых преступлениях в Самарской области не соответствует действительности. Все опубликованные "подробности" носят вымышленный характер», — говорится в сообщении СК. 

Накануне РБК со ссылкой на источники писал, что СК заподозрил бывших и нынешних сотрудников налоговых органов Самарской области и помогающих им работников силовых структур в организации одной из самых больших в стране площадок для уклонения от уплаты налогов на НДС. С ее помощью организациям из разных регионов страны удалось уклониться от уплаты налогов на 4,4 млрд руб., сообщало издание.

Ранее по теме: РБК: налоговиков из Тольятти заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных