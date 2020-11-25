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Глава Еврокомиссии заявила о риске третьей волны коронавируса

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Слишком быстрое снятие ограничений по коронавирусу в Европе может привести к третьей волне заболеваемости коронавирусом после Рождества, сообщил Reuters со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. 

«Я знаю, что владельцы магазинов, бармены и официанты в ресторанах хотят положить конец ограничениям. Но мы должны извлечь уроки из лета и не повторять тех же ошибок <…> Слишком быстрое и чрезмерное расслабление-это риск для третьей волны после Рождества», — сказала она в ходе выступления в Европарламенте.

Ранее спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что странам Европы не удалось создать эффективную инфраструктуру для борьбы с пандемией. Бездействие сейчас может привести к третьей волне коронавируса в начале 2021 года, заявлял Набарро. 

По данным ВОЗ, в Европейском регионе зарегистрировано более 17,2 млн случаев заражения коронавирусом. Число смертей от коронавируса в регионе превысило 383 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных