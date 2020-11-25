Глава Еврокомиссии заявила о риске третьей волны коронавируса

«Я знаю, что владельцы магазинов, бармены и официанты в ресторанах хотят положить конец ограничениям. Но мы должны извлечь уроки из лета и не повторять тех же ошибок <…> Слишком быстрое и чрезмерное расслабление-это риск для третьей волны после Рождества», — сказала она в ходе выступления в Европарламенте.