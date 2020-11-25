Глава Еврокомиссии заявила о риске третьей волны коронавируса
Слишком быстрое снятие ограничений по коронавирусу в Европе может привести к третьей волне заболеваемости коронавирусом после Рождества, сообщил Reuters со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
«Я знаю, что владельцы магазинов, бармены и официанты в ресторанах хотят положить конец ограничениям. Но мы должны извлечь уроки из лета и не повторять тех же ошибок <…> Слишком быстрое и чрезмерное расслабление-это риск для третьей волны после Рождества», — сказала она в ходе выступления в Европарламенте.
Ранее спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что странам Европы не удалось создать эффективную инфраструктуру для борьбы с пандемией. Бездействие сейчас может привести к третьей волне коронавируса в начале 2021 года, заявлял Набарро.
По данным ВОЗ, в Европейском регионе зарегистрировано более 17,2 млн случаев заражения коронавирусом. Число смертей от коронавируса в регионе превысило 383 000.