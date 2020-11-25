В ворота резиденции Меркель в Берлине врезался автомобиль
Автомобиль врезался в ворота ограждения Ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине, сообщает пресс-служба городской полиции в Twitter.
«Машина [врезавшаяся в ворота резиденции канцлера] стоит у ворот здания — сейчас уточняем, управлял ли ею водитель. Его взяли под стражу», — говорится в сообщении. К расследованию инцидента привлечена федеральная полиция Германии.
Как сообщает агентство Reuters, инцидент связан с митингом противников ужесточения карантинных мер, которые сейчас обсуждаются Меркель с членами правительства. На правой стороне машины выцарапана надпись «Остановить политику глобализации», а также «Проклятые убийцы детей и стариков».
Сообщений о жертвах не поступало. На месте происшествия, удаленного от основных транспортных узлов Берлина, находятся несколько десятков полицейских и пожарная машина.