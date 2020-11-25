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В ворота резиденции Меркель в Берлине врезался автомобиль

Ведомости

Автомобиль врезался в ворота ограждения Ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине, сообщает пресс-служба городской полиции в Twitter.

«Машина [врезавшаяся в ворота резиденции канцлера] стоит у ворот здания — сейчас уточняем, управлял ли ею водитель. Его взяли под стражу», — говорится в сообщении. К расследованию инцидента привлечена федеральная полиция Германии.

Как сообщает агентство Reuters, инцидент связан с митингом противников ужесточения карантинных мер, которые сейчас обсуждаются Меркель с членами правительства. На правой стороне машины выцарапана надпись «Остановить политику глобализации», а также «Проклятые убийцы детей и стариков».

Сообщений о жертвах не поступало. На месте происшествия, удаленного от основных транспортных узлов Берлина, находятся несколько десятков полицейских и пожарная машина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных