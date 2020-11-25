«Яндекс» опроверг данные о новых ограничениях для челябинских таксистов

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал устанавливать защитные экраны в кафе, ресторанах и такси, а также запретил ресторанам работать ночью в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. За невыполнение этих требований физическим лицам грозит штраф от 1 000. до 30 тыс. руб., для компаний — от 100 тыс до 300 тыс. руб.