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«Яндекс» опроверг данные о новых ограничениях для челябинских таксистов

Ведомости

Сообщение о запрете водителям «Яндекс.Такси» в Челябинске перевозить в салоне больше одного пассажира из-за коронавируса не соответствует действительности, заявили в пресс-службе компании. 

«Мы официально опровергаем это сообщение, это фейк ньюс», — говорится в сообщении.

Ранее портал Ura.ru сообщил со ссылкой на чат «Яндекс.Такси», что водителям такси в Челябинске запретили возить больше одного пассажира из-за распространения коронавируса. Исключение можно сделать только для членов одной семьи. По данным издания, ограничение было введено из-за запрета региональных властей.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал устанавливать защитные экраны в кафе, ресторанах и такси, а также запретил ресторанам работать ночью в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. За невыполнение этих требований физическим лицам грозит штраф от 1 000. до 30 тыс. руб., для компаний — от 100 тыс до 300 тыс. руб.

После введения требования таксисты вышли на акцию протеста. Министр транспорта региона Василий Старков вышел к протестующим и договорился провести встречу администрации города с таксистами и представителями агрегаторов «Яндекс.Такси» и «Везет», которые работают в городе. В итоге от инициативы было решено отказаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных