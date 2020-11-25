«Яндекс» опроверг данные о новых ограничениях для челябинских таксистов
Сообщение о запрете водителям «Яндекс.Такси» в Челябинске перевозить в салоне больше одного пассажира из-за коронавируса не соответствует действительности, заявили в пресс-службе компании.
«Мы официально опровергаем это сообщение, это фейк ньюс», — говорится в сообщении.
Ранее портал Ura.ru сообщил со ссылкой на чат «Яндекс.Такси», что водителям такси в Челябинске запретили возить больше одного пассажира из-за распространения коронавируса. Исключение можно сделать только для членов одной семьи. По данным издания, ограничение было введено из-за запрета региональных властей.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обязал устанавливать защитные экраны в кафе, ресторанах и такси, а также запретил ресторанам работать ночью в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. За невыполнение этих требований физическим лицам грозит штраф от 1 000. до 30 тыс. руб., для компаний — от 100 тыс до 300 тыс. руб.
После введения требования таксисты вышли на акцию протеста. Министр транспорта региона Василий Старков вышел к протестующим и договорился провести встречу администрации города с таксистами и представителями агрегаторов «Яндекс.Такси» и «Везет», которые работают в городе. В итоге от инициативы было решено отказаться.