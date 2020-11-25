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Прокуратура нашла факторы коррупции в указе Куйвашева о перегородках в такси

Ведомости

Прокуратура Свердловской области выявила факторы коррупции в указе главы региона Евгения Куйвашева о защитных экранах в такси из-за коронавиурса. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ответ ведомства руководству сервиса заказа такси «Максим».

«По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы, выразившиеся в установлении обременительных и неясных требований для граждан ... и установлению зонирующих экранов и перегородок», — следует из документа.

Власти Свердловской области 20 ноября уже смягчили пункт указа, который обязывал таксистов под угрозой штрафа устанавливать в автомобилях перегородки между водителем и пассажиром из-за распространения коронавируса. Теперь норма заменена на рекомендательную.

Соответствующий указ был подписан Куйвашевым 28 октября. Документ обязал устанавливать защитные экраны в кафе, ресторанах и такси, а также запретил ресторанам работать ночью в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. За невыполнение этих требований физическим лицам грозит штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб., для компаний — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Указ был издан в соответствии с введением в тот же день по всей России обязательного масочного режима в местах массового скопления людей.

Необходимость устанавливать экраны за свой счет и невозможность выполнить это в срок, не нарушая указ, спровоцировала протесты водителей такси в Екатеринбурге. Ранее они устроили акцию напротив здания администрации города.

Ранее по теме: В Екатеринбурге таксисты вышли на митинг против защитных экранов в авто

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных