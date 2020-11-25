Прокуратура нашла факторы коррупции в указе Куйвашева о перегородках в такси

Соответствующий указ был подписан Куйвашевым 28 октября. Документ обязал устанавливать защитные экраны в кафе, ресторанах и такси, а также запретил ресторанам работать ночью в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. За невыполнение этих требований физическим лицам грозит штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб., для компаний — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Указ был издан в соответствии с введением в тот же день по всей России обязательного масочного режима в местах массового скопления людей.