Прокуратура нашла факторы коррупции в указе Куйвашева о перегородках в такси
Прокуратура Свердловской области выявила факторы коррупции в указе главы региона Евгения Куйвашева о защитных экранах в такси из-за коронавиурса. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ответ ведомства руководству сервиса заказа такси «Максим».
«По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы, выразившиеся в установлении обременительных и неясных требований для граждан ... и установлению зонирующих экранов и перегородок», — следует из документа.
Власти Свердловской области 20 ноября уже смягчили пункт указа, который обязывал таксистов под угрозой штрафа устанавливать в автомобилях перегородки между водителем и пассажиром из-за распространения коронавируса. Теперь норма заменена на рекомендательную.
Соответствующий указ был подписан Куйвашевым 28 октября. Документ обязал устанавливать защитные экраны в кафе, ресторанах и такси, а также запретил ресторанам работать ночью в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. За невыполнение этих требований физическим лицам грозит штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб., для компаний — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Указ был издан в соответствии с введением в тот же день по всей России обязательного масочного режима в местах массового скопления людей.
Необходимость устанавливать экраны за свой счет и невозможность выполнить это в срок, не нарушая указ, спровоцировала протесты водителей такси в Екатеринбурге. Ранее они устроили акцию напротив здания администрации города.