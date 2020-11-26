В Роспотребнадзоре назвали распространенные симптомы коронавируса у детей

Ранее врач-педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова заявила, что детям до шести лет вредно носить маску, потому что их бронхо-легочная система недостаточно развита и дыхание затрудняется. По ее словам, маску можно надевать примерно на 15 минут — в местах скопления людей. Однако заставлять ребенка ходить в ней постоянно не следует.