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В Роспотребнадзоре назвали распространенные симптомы коронавируса у детей

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Самыми распространенными симптомами коронавируса у детей являются температура и кашель, у некоторых наблюдаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных болезней, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова. 

Проблемы с желудочно-кишечным трактом встречаются у 2% детей с коронавирусом. Потеря обоняния не является для них характерным симптомом коронавируса, так как маленькие дети не могут сами объяснить, чувствуют ли они запахи, добавил Горелов. 

Ранее врач-педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова заявила, что детям до шести лет вредно носить маску, потому что их бронхо-легочная система недостаточно развита и дыхание затрудняется. По ее словам, маску можно надевать примерно на 15 минут — в местах скопления людей. Однако заставлять ребенка ходить в ней постоянно не следует.

27 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом в России Роспотребнадзор ввел по всей стране масочный режим. Люди обязаны носить средства индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных