В Роспотребнадзоре назвали распространенные симптомы коронавируса у детей
Самыми распространенными симптомами коронавируса у детей являются температура и кашель, у некоторых наблюдаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных болезней, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Проблемы с желудочно-кишечным трактом встречаются у 2% детей с коронавирусом. Потеря обоняния не является для них характерным симптомом коронавируса, так как маленькие дети не могут сами объяснить, чувствуют ли они запахи, добавил Горелов.
Ранее врач-педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова заявила, что детям до шести лет вредно носить маску, потому что их бронхо-легочная система недостаточно развита и дыхание затрудняется. По ее словам, маску можно надевать примерно на 15 минут — в местах скопления людей. Однако заставлять ребенка ходить в ней постоянно не следует.
27 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом в России Роспотребнадзор ввел по всей стране масочный режим. Люди обязаны носить средства индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.