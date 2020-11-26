ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО
Боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России успешно провел испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО), сообщило Минобороны. В Twitter министерства опубликована видеозапись с запуска.
Пуск ракеты проводился на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Новая ракета после нескольких испытаний «достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», заявил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.
«На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО», — говорится в сообщении министерства.
В сообщении отмечается, что система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Министерство уже сообщало об испытаниях новой противоракеты 28 октября. Они также проходили в Казахстане.
7 октября Минобороны провело испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Ракету запустил фрегат «Адмирал Советского Союза Горшков». Ракета должна была поразить морскую цель в Баренцевом море. Дальность полета составила 450 км, максимальная высота — 28 км, время полета составило 4,5 мин.