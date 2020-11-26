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ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО

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Боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России успешно провел испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО), сообщило Минобороны. В Twitter министерства опубликована видеозапись с запуска.

Пуск ракеты проводился на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Новая ракета после нескольких испытаний «достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», заявил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

«На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО», — говорится в сообщении министерства.

В сообщении отмечается, что система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Министерство уже сообщало об испытаниях новой противоракеты 28 октября. Они также проходили в Казахстане.

7 октября Минобороны провело испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Ракету запустил фрегат «Адмирал Советского Союза Горшков». Ракета должна была поразить морскую цель в Баренцевом море. Дальность полета составила 450 км, максимальная высота — 28 км, время полета составило 4,5 мин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных