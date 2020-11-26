Эпидемиолог рассказал о вероятности заболеть после прививки от коронавируса
Пациенты, сделавшие прививку от коронавируса, могут им заразиться, однако течение болезни будет легче, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор», — пояснил Горелов.
Эпидемиолог отметил, что после вакцинации у пациента не будет осложнений при коронавирусе, таких как пневмония, поражение сердца, почек и энцефалопатия (замедление реакции). Врач посоветовал после вакцинации продолжать носить маску, так как она существенно снижает риск заражения коронавирусом.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса — центра им. Чумакова.