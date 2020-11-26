Ущерб от последствий ледяного дождя в Приморье оценили в 266 млн рублей
Ущерб от ледяного дождя в Приморском крае, по предварительным данным, составляет 266 млн руб., сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на оперативный штаб края по ликвидации ЧС.
25 ноября чиновники называли сумму ущрба в 250 млн руб. Сейчас в 250 млн руб. оценен только ущерб объектам энергетики.
«Предварительный ущерб от стихии составил в Приморском крае 266 млн руб., наибольший урон нанесен объектам энергетики – более 250 млн руб. Окончательный ущерб будет определен после завершения аварийно-восстановительных работ», – сообщили в штабе.
Режим ЧС из-за снежного циклона власти Приморского края ввели 20 ноября. Дождь со снегом не прекращались в течение трех суток с 18 ноября. Без электричества остались около 181 тыс. человек в 73 населенных пунктах, без отопления — более 48 тыс., без воды — более 221 тыс. во Владивостоке и Артеме. Правительство выделило региону почти 700 млн руб. на ликвидацию последствий непогоды. По оценке Минэнерго, на полное восстановление энергоснабжения региона понадобится до двух месяцев.