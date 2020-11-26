Ущерб от последствий ледяного дождя в Приморье оценили в 266 млн рублей

Режим ЧС из-за снежного циклона власти Приморского края ввели 20 ноября. Дождь со снегом не прекращались в течение трех суток с 18 ноября. Без электричества остались около 181 тыс. человек в 73 населенных пунктах, без отопления — более 48 тыс., без воды — более 221 тыс. во Владивостоке и Артеме. Правительство выделило региону почти 700 млн руб. на ликвидацию последствий непогоды. По оценке Минэнерго, на полное восстановление энергоснабжения региона понадобится до двух месяцев.