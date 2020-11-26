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Ущерб от последствий ледяного дождя в Приморье оценили в 266 млн рублей

Ведомости

Ущерб от ледяного дождя в Приморском крае, по предварительным данным, составляет 266 млн руб., сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на оперативный штаб края по ликвидации ЧС.

25 ноября чиновники называли сумму ущрба в 250 млн руб. Сейчас в 250 млн руб. оценен только ущерб объектам энергетики.

«Предварительный ущерб от стихии составил в Приморском крае 266 млн руб., наибольший урон нанесен объектам энергетики – более 250 млн руб. Окончательный ущерб будет определен после завершения аварийно-восстановительных работ», – сообщили в штабе.

Режим ЧС из-за снежного циклона власти Приморского края ввели 20 ноября. Дождь со снегом не прекращались в течение трех суток с 18 ноября. Без электричества остались около 181 тыс. человек в 73 населенных пунктах, без отопления — более 48 тыс., без воды — более 221 тыс. во Владивостоке и Артеме. Правительство выделило региону почти 700 млн руб. на ликвидацию последствий непогоды. По оценке Минэнерго, на полное восстановление энергоснабжения региона понадобится до двух месяцев.

Ранее по теме: На ликвидацию последствий непогоды в Приморье выделили 700 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных