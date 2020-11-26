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В российской сборной по биатлону выявили четыре положительных теста на COVID-19

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У четверых представителей российской сборной по биатлону перед этапом Кубка мира в Финляндии тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщает Союз биатлонистов России (СБР). Среди них Антон Бабиков, два врача и массажист.

«Тесты показали положительный результат у четверых представителей нашей команды – Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова, и массажиста Валерия Лашина», — говорится в сообщении.

Российская сборная предоставила в Международный союз биатлонистов медицинские документы и результаты предыдущих тестов. Решение об их участии в этапе Кубка мира примут медицинские власти Финляндии.

«В соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах», — сообщили в СБР. 27 и 28 ноября часть команды в соответствии с графиком пройдет плановые тесты на коронавирус. Стартовый этап кубка мира начнется 28 ноября в финском Контиолахти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных