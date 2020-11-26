В российской сборной по биатлону выявили четыре положительных теста на COVID-19

«В соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах», — сообщили в СБР. 27 и 28 ноября часть команды в соответствии с графиком пройдет плановые тесты на коронавирус. Стартовый этап кубка мира начнется 28 ноября в финском Контиолахти.