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В Томске умер главврач больницы из-за осложнений коронавируса

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Главврач томской больницы № 3 Андрей Кошель скончался от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областной департамент здравоохранения. Ему было 54 года.

«Сегодня на 55-м году жизни от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции в НИИ кардиологии скончался наш коллега, главный врач горбольницы № 3, доктор медицинских наук, профессор Андрей Петрович Кошель. Несмотря на усилия врачей нескольких медицинских организаций региона, Андрея Петровича спасти не удалось», — сообщили в департаменте.

Андрей Кошель в 1989 г. окончил Томский медицинский институт по специальности «лечебное дело», работал врачом-хирургом в горбольнице №3. В 1992 году защитил кандидатскую, а в 1999-м — докторскую диссертацию.

Согласно данным оперативного штаба на 26 ноября, в Томской области зафиксировали 17 659 случаев коронавируса, 12 431 человек выздоровел. За последние сутки в регионе выявили 205 новых случаев заражения инфекцией. Умерли 157 человек с коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных