В Томске умер главврач больницы из-за осложнений коронавируса
Главврач томской больницы № 3 Андрей Кошель скончался от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областной департамент здравоохранения. Ему было 54 года.
«Сегодня на 55-м году жизни от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции в НИИ кардиологии скончался наш коллега, главный врач горбольницы № 3, доктор медицинских наук, профессор Андрей Петрович Кошель. Несмотря на усилия врачей нескольких медицинских организаций региона, Андрея Петровича спасти не удалось», — сообщили в департаменте.
Андрей Кошель в 1989 г. окончил Томский медицинский институт по специальности «лечебное дело», работал врачом-хирургом в горбольнице №3. В 1992 году защитил кандидатскую, а в 1999-м — докторскую диссертацию.
Согласно данным оперативного штаба на 26 ноября, в Томской области зафиксировали 17 659 случаев коронавируса, 12 431 человек выздоровел. За последние сутки в регионе выявили 205 новых случаев заражения инфекцией. Умерли 157 человек с коронавирусом.