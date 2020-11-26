В Томске умер главврач больницы из-за осложнений коронавируса

«Сегодня на 55-м году жизни от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции в НИИ кардиологии скончался наш коллега, главный врач горбольницы № 3, доктор медицинских наук, профессор Андрей Петрович Кошель. Несмотря на усилия врачей нескольких медицинских организаций региона, Андрея Петровича спасти не удалось», — сообщили в департаменте.