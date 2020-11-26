Главу российской ячейки «Аум синрикё» приговорили к 15 годам колонии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил главу российской ячейки запрещенной в России террористической группировки «Аум синрике» Михаила Устьянцева к 15 годам колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».
Как следует из данных судебной картотеки, Устьянцева обвиняли в организации террористического сообщества и организации деятельности террористической организации, а также в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. В картотеке на момент написания заметки приговор по делу не был опубликован. Прокурор просил для Устьянцева 18 лет колонии.
По данным следствия, Устьянцев руководил российским подразделением секты, запрещенной и признанной террористической решением Верховного суда в 2016 г. Он организовал распространение среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда пропагандистских материалов организации, а также вербовал сторонников и побуждал их передавать деньги, которые отправлял руководителям японского террористического движения, «тем самым финансируя терроризм».
Религиозная запрещенная в России экстремистская синкретическая секта «Аум синрике» основана японцем Секо Асахарой в 1987 г. В марте 1995 г. члены движения распылили отравляющий газ в токийском метро, в результате чего погибли 13 человек и пострадали около 6 тыс. После этого организация приобрела мировую известность. Асахара и 13 членов секты были приговорены японскими властями к смертной казни. Последние шесть человек из числа приговоренных к смерти членов секты были казнены в Японии в 2018 г. Сейчас деятельность организации запрещена в Евросоюзе, США, Канаде, России и ряде других стран.
В Японии движение не запрещено, но находится с 1999 г. под надзором властей с правом в любое время проводить обыски в офисах. В 2000 г. движение обязали выплатить $50 млн компенсации родственникам погибших и пострадавшим при теракте в токийском метро. Тогда же организация сменила название на «Алеф».