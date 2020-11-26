Главу российской ячейки «Аум синрикё» приговорили к 15 годам колонии

Религиозная запрещенная в России экстремистская синкретическая секта «Аум синрике» основана японцем Секо Асахарой в 1987 г. В марте 1995 г. члены движения распылили отравляющий газ в токийском метро, в результате чего погибли 13 человек и пострадали около 6 тыс. После этого организация приобрела мировую известность. Асахара и 13 членов секты были приговорены японскими властями к смертной казни. Последние шесть человек из числа приговоренных к смерти членов секты были казнены в Японии в 2018 г. Сейчас деятельность организации запрещена в Евросоюзе, США, Канаде, России и ряде других стран.