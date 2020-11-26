Росздравнадзор выявил дефицит коек для больных коронавирусом в ряде регионов

В середине ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что статистический показатель распространения коронавирусной инфекции в стране превышен в 35 регионах страны. В целом в России, сообщила Голикова, заняты 83,4% коечного фонда страны, а в 17 регионах — до 90% коек. Позже глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о проблемах с помощью пациентам с COVID-19 в пяти регионах.