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Росздравнадзор выявил дефицит коек для больных коронавирусом в ряде регионов

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В ряде регионов России отмечается дефицит коек для пациентов с коронавирусом, заявила замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина, сообщает «РИА Новости».

«В ряде субъектов мы констатируем дефицит коечного фонда, он есть. Констатируем и видим, что несвоевременно открываются в ряде субъектов койки для пациентов с COVID-19 с учетом роста заболеваемости», — сказала Серегина.

Серегина отметила, что в целом ситуация улучшается. «Система приспособилась. В основной массе субъектов работа проведена достаточно серьёзная, которая позволила открыть койки», — сказала замглавы Росздравнадзора.

В середине ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что статистический показатель распространения коронавирусной инфекции в стране превышен в 35 регионах страны. В целом в России, сообщила Голикова, заняты 83,4% коечного фонда страны, а в 17 регионах — до 90% коек. Позже глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о проблемах с помощью пациентам с COVID-19 в пяти регионах.

Утром 26 ноября оперштаб сообщил, что за сутки зафиксирован рекордный суточный прирост как в смертности (524 человека), так и в заболеваемости коронавирусом (25 487 новых случаев). Общее число заразившихся в стране достигло 2 187 990. Умерло с начала пандемии 38 062 человека.

Ранее по теме: В России выявили 25 487 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных