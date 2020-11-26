Росздравнадзор выявил дефицит коек для больных коронавирусом в ряде регионов
В ряде регионов России отмечается дефицит коек для пациентов с коронавирусом, заявила замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина, сообщает «РИА Новости».
«В ряде субъектов мы констатируем дефицит коечного фонда, он есть. Констатируем и видим, что несвоевременно открываются в ряде субъектов койки для пациентов с COVID-19 с учетом роста заболеваемости», — сказала Серегина.
Серегина отметила, что в целом ситуация улучшается. «Система приспособилась. В основной массе субъектов работа проведена достаточно серьёзная, которая позволила открыть койки», — сказала замглавы Росздравнадзора.
В середине ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что статистический показатель распространения коронавирусной инфекции в стране превышен в 35 регионах страны. В целом в России, сообщила Голикова, заняты 83,4% коечного фонда страны, а в 17 регионах — до 90% коек. Позже глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о проблемах с помощью пациентам с COVID-19 в пяти регионах.
Утром 26 ноября оперштаб сообщил, что за сутки зафиксирован рекордный суточный прирост как в смертности (524 человека), так и в заболеваемости коронавирусом (25 487 новых случаев). Общее число заразившихся в стране достигло 2 187 990. Умерло с начала пандемии 38 062 человека.