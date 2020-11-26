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«Перекресток» в Москве закрыли после выявления коронавируса у сотрудников

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Роспотребнадзор опечатал магазин «Перекресток» на северо-востоке Москвы из-за двух зараженных коронавирусом сотрудников, сообщил оперштаб города по борьбе с вирусом.

По данным организации, администрация магазина знала о заражении работников вируса, но своевременно не отстранила контактировавших с ними лиц от работы и не продезинфицировала магазин. 

«Сотрудники Роспотребнадзор составили протокол по статье 6.3 часть 2 КоАП РФ. Будет решаться вопрос о приостановление деятельности предприятия на срок 90 дней или применении административного штрафа», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 26 ноября, в России зарегистрировано около 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,7 млн пациентов выздоровели, более 38 000 — скончались от коронавируса. В Москве было выявлено более 577 тыс. случаев заражения, активными остаются более 140 тыс. В городе от коронвируса выздоровели более 428 тыс. человек, скончались более 8,6 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее по теме: В Москве закрыли несколько «Перекрестков» и «Магнолий» за нарушение масочного режима

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных