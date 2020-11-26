«Перекресток» в Москве закрыли после выявления коронавируса у сотрудников
Роспотребнадзор опечатал магазин «Перекресток» на северо-востоке Москвы из-за двух зараженных коронавирусом сотрудников, сообщил оперштаб города по борьбе с вирусом.
По данным организации, администрация магазина знала о заражении работников вируса, но своевременно не отстранила контактировавших с ними лиц от работы и не продезинфицировала магазин.
«Сотрудники Роспотребнадзор составили протокол по статье 6.3 часть 2 КоАП РФ. Будет решаться вопрос о приостановление деятельности предприятия на срок 90 дней или применении административного штрафа», — говорится в сообщении.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 26 ноября, в России зарегистрировано около 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,7 млн пациентов выздоровели, более 38 000 — скончались от коронавируса. В Москве было выявлено более 577 тыс. случаев заражения, активными остаются более 140 тыс. В городе от коронвируса выздоровели более 428 тыс. человек, скончались более 8,6 тыс. пациентов с коронавирусом.