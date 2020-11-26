«Перекресток» в Москве закрыли после выявления коронавируса у сотрудников

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 26 ноября, в России зарегистрировано около 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,7 млн пациентов выздоровели, более 38 000 — скончались от коронавируса. В Москве было выявлено более 577 тыс. случаев заражения, активными остаются более 140 тыс. В городе от коронвируса выздоровели более 428 тыс. человек, скончались более 8,6 тыс. пациентов с коронавирусом.