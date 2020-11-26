Володин рассказал о 137 перенесших коронавирус депутатах

17 ноября Володин сообщал о 130 перенесших коронавирус депутатах, 28 из которых были госпитализированы. Он призвал депутатов сокращать время своих выступлений и отметил, что длящееся около 4,5 часа заседание «недопустимо» в условиях пандемии.