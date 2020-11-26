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Володин рассказал о 137 перенесших коронавирус депутатах

Ведомости

Перенесли коронавирус 137 депутатов Госдумы, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Сегодня 21 депутат на больничной койке, 137 депутатов перенесли пандемию, включая 21», — сказал Володин. 

17 ноября Володин сообщал о 130 перенесших коронавирус депутатах, 28 из которых были госпитализированы. Он призвал депутатов сокращать время своих выступлений и отметил, что длящееся около 4,5 часа заседание «недопустимо» в условиях пандемии. 

В сентябре спикер Госдумы попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова перейти на дистанционную работу.

Ранее по теме: Володин попросил Терешкову и Чилингарова перейти на удаленку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных