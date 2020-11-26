Володин рассказал о 137 перенесших коронавирус депутатах
Перенесли коронавирус 137 депутатов Госдумы, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«Сегодня 21 депутат на больничной койке, 137 депутатов перенесли пандемию, включая 21», — сказал Володин.
17 ноября Володин сообщал о 130 перенесших коронавирус депутатах, 28 из которых были госпитализированы. Он призвал депутатов сокращать время своих выступлений и отметил, что длящееся около 4,5 часа заседание «недопустимо» в условиях пандемии.
В сентябре спикер Госдумы попросил депутатов Валентину Терешкову и Артура Чилингарова перейти на дистанционную работу.