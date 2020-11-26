Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсий до 2023 года
Госдума в третьем чтении приняла закон, продлевающий заморозку на формирование накопительной части пенсий до 2023 г., говорится в электронной базе документов нижней палаты парламента.
«Законопроект устанавливает в 2023 г. аналогичный 2014-2022 гг. подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — говорится в пояснительной записке правительства.
В конце сентября правительство внесло на рассмотрение в нижнюю палату проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг., в котором, в частности, предлагается продлить заморозку формирования накопительной части пенсии еще на год.
Согласно законодательству, работодатели отчисляют в Пенсионный фонд страховые взносы в размере 22% начисленного заработка за каждого работника. 16% из них направляются на страховую пенсию, 6% — на накопительную. С 2014 г. формирование накопительной части пенсии было заморожено. Весь страховой взнос работодателя направляется на страховую пенсию работника.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила законодательно вывести накопительную часть пенсии из системы государственного обязательного пенсионного страхования.