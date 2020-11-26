В Грузии вводят комендантский час из-за коронавируса

Согласно принятому решению, ограничиваются перемещения людей вне домов с 21:00 до 05:00 как пешком, так и на транспортном средстве, а также нахождение в общественных местах; Исключение составляют канун Нового года — 31 декабря и канун Рождества — 6 января. Также ограничивается междугороднее транспортное сообщение общественным транспортом (автобусы, поезда, маршрутные такси). Исключение составляют личные легковые автомобили и такси.