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В Грузии вводят комендантский час из-за коронавируса

Ведомости

Власти Грузии из-за распространения коронавируса вводят с 28 ноября новые ограничения в масштабах всей страны, в частности, они ограничивают передвижения граждан ночью и транспортное сообщение между городами, сообщает грузинский «Первый канал» со ссылкой на межведомственный координационный комитет страны.

Согласно принятому решению, ограничиваются перемещения людей вне домов с 21:00 до 05:00 как пешком, так и на транспортном средстве, а также нахождение в общественных местах; Исключение составляют канун Нового года — 31 декабря и канун Рождества — 6 января. Также ограничивается междугороднее транспортное сообщение общественным транспортом (автобусы, поезда, маршрутные такси). Исключение составляют личные легковые автомобили и такси.

Приостанавливают работу рестораны, а также торговые центры, рынки и фитнес-клубы. На работу «на вынос» и доставку запрет не распространяется.

В крупных городах (Тбилиси, Телави, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди) ограничивается движение общественного транспорта, школы и вузы переводятся на удаленку, прекращают работу детские сады. Магазины работают исключительно в режиме доставки, за исключением продающих товары первой необходимости. Гостиницы на курортах закрываются, за исключением случаев карантина.

Ограничения будут действовать до 31 января 2021 года. В неделю перед Новым годом и в течение второй половины января 2021 г. карантинные меры будут смягчены.

Комендантский час со второй недели ноября уже действует в семи крупнейших горохах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Батуми, Рустави, Гори и Поти). За нарушение ограничений предполагается штраф 2000 лари (почти 46 000 руб.). Помимо этого в автобусах и метро были запрещены стоячие места.

По данным Минздрава Грузии, на 26 ноября за сутки выявлен 3801 новый подтвержденный случай коронавируса. За 24 часа умерли 39 пациентов.

Ранее по теме: В семи городах Грузии ограничат передвижение по ночам из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных