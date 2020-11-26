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Рейс из Москвы в Чжэнчжоу отменили из-за одинаковых тестов пассажиров

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Рейс российской компании «Икар» из Москвы в китайский Чжэнчжоу отменили из-за идентичных результатов серологического теста на антитела к коронавирусу у пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Китая в РФ.

«25 ноября, когда посольство КНР проводило проверку результатов тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса и серологических тестов на антитела к COVID-19 пассажиров рейса авиакомпании "Икар" EO429 сообщением Москва — Чжэнчжоу, было обнаружено, что результаты серологических тестов на антитела 190 пассажиров полностью идентичны», — сказали в диппредставительстве.

Посольство сообщает, что авиакомпания «организовала централизованное тестирование» пассажиров рейса. «Авиакомпания "Икар" и соответствующая организация, проводившая тестирование, не смогли дать разумное объяснение результатам тестов», — подчеркнули там.

«Посольство обратилось к авиакомпании, чтобы организовать повторное проведение тестов на нуклеиновую кислоту и серологических тестов на антитела для пассажиров рейса, а также надлежащим образом разместить застрявших в Москве граждан, обеспечить выполнение их законных прав и интересов», — добавили в дипмиссии.

Согласно требованиям китайских властей, въезжающие в страну должны предоставить не только ПЦР-тест на коронавирус, но и серологический тест на антитела к COVID-19. На основе результатов этих тестов пассажирам присваивается «код здоровья», необходимый для посадки на рейс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных