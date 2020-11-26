Рейс из Москвы в Чжэнчжоу отменили из-за одинаковых тестов пассажиров
Рейс российской компании «Икар» из Москвы в китайский Чжэнчжоу отменили из-за идентичных результатов серологического теста на антитела к коронавирусу у пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Китая в РФ.
«25 ноября, когда посольство КНР проводило проверку результатов тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса и серологических тестов на антитела к COVID-19 пассажиров рейса авиакомпании "Икар" EO429 сообщением Москва — Чжэнчжоу, было обнаружено, что результаты серологических тестов на антитела 190 пассажиров полностью идентичны», — сказали в диппредставительстве.
Посольство сообщает, что авиакомпания «организовала централизованное тестирование» пассажиров рейса. «Авиакомпания "Икар" и соответствующая организация, проводившая тестирование, не смогли дать разумное объяснение результатам тестов», — подчеркнули там.
«Посольство обратилось к авиакомпании, чтобы организовать повторное проведение тестов на нуклеиновую кислоту и серологических тестов на антитела для пассажиров рейса, а также надлежащим образом разместить застрявших в Москве граждан, обеспечить выполнение их законных прав и интересов», — добавили в дипмиссии.
Согласно требованиям китайских властей, въезжающие в страну должны предоставить не только ПЦР-тест на коронавирус, но и серологический тест на антитела к COVID-19. На основе результатов этих тестов пассажирам присваивается «код здоровья», необходимый для посадки на рейс.