Рейс из Москвы в Чжэнчжоу отменили из-за одинаковых тестов пассажиров

«Посольство обратилось к авиакомпании, чтобы организовать повторное проведение тестов на нуклеиновую кислоту и серологических тестов на антитела для пассажиров рейса, а также надлежащим образом разместить застрявших в Москве граждан, обеспечить выполнение их законных прав и интересов», — добавили в дипмиссии.