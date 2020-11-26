«Волга-Днепр» приостановила полеты Ан-124 после инцидента в Новосибирске

После инцидента с Ан-124 «Руслан» Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительно следствие установило, что аварийная посадка произошла около 12:10 (8:10 мск) в аэропорту Толмачёво. Самолет следовал по маршруту Новосибирск-Вена, на его борту находились 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал.