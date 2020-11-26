«Волга-Днепр» приостановила полеты Ан-124 после инцидента в Новосибирске
Авиакомпания «Волга-Днепр» приостановила полеты всех своих самолетов Ан-124 «Руслан» после инцидента, произошедшего 13 ноября, когда самолет этой модели выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новосибирске, сообщила пресс-секретарь перевозчика Марина Исайкина.
«Я подтверждаю факт приостановки. Да, это связано с инцидентом», — цитирует ТАСС пресс-секретаря. По ее словам, всего в парке группы «Волга-Днепр» 12 таких самолетов.
После инцидента с Ан-124 «Руслан» Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительно следствие установило, что аварийная посадка произошла около 12:10 (8:10 мск) в аэропорту Толмачёво. Самолет следовал по маршруту Новосибирск-Вена, на его борту находились 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал.