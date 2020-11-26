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«Волга-Днепр» приостановила полеты Ан-124 после инцидента в Новосибирске

Ведомости

Авиакомпания «Волга-Днепр» приостановила полеты всех своих самолетов Ан-124 «Руслан» после инцидента, произошедшего 13 ноября, когда самолет этой модели выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Новосибирске, сообщила пресс-секретарь перевозчика Марина Исайкина.

«Я подтверждаю факт приостановки. Да, это связано с инцидентом», — цитирует ТАСС пресс-секретаря. По ее словам, всего в парке группы «Волга-Днепр» 12 таких самолетов.

После инцидента с Ан-124 «Руслан» Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительно следствие установило, что аварийная посадка произошла около 12:10 (8:10 мск) в аэропорту Толмачёво. Самолет следовал по маршруту Новосибирск-Вена, на его борту находились 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Ранее по теме: СК возбудил дело после аварийной посадки самолёта в Новосибирске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных