Госдума отклонила законопроект ЛДПР о выходном дне 31 декабря

В пояснительной записке к документу говорилось, что законопроект предполагает определить, что правительство осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней должно сохранится в том же объеме, как это установлено ТК РФ. Отмечалось, что предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.