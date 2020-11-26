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Госдума отклонила законопроект ЛДПР о выходном дне 31 декабря

Ведомости

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря, следует из данных на сайте нижней палаты.

В пояснительной записке к документу говорилось, что законопроект предполагает определить, что правительство осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней должно сохранится в том же объеме, как это установлено ТК РФ. Отмечалось, что предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами. 

Ранее комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, в котором депутаты ЛДПР предложили сделать 31 декабря выходным днем. Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2019 г. Правительство также не поддержало законопроект.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин постановил, что 31 декабря 2021 г. будет нерабочим днем. Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.

Ранее по теме: Комитет Госдумы не одобрил законопроект о выходном 31 декабря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных