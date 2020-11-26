Госдума отклонила законопроект ЛДПР о выходном дне 31 декабря
Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря, следует из данных на сайте нижней палаты.
В пояснительной записке к документу говорилось, что законопроект предполагает определить, что правительство осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней должно сохранится в том же объеме, как это установлено ТК РФ. Отмечалось, что предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.
Ранее комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект, в котором депутаты ЛДПР предложили сделать 31 декабря выходным днем. Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2019 г. Правительство также не поддержало законопроект.
В октябре премьер-министр Михаил Мишустин постановил, что 31 декабря 2021 г. будет нерабочим днем. Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.