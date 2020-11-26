«Росэнергоатом» опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС

«По состоянию на 16:00 26 ноября 2020 г. на Ленинградской АЭС в работе на мощности 100% находятся 3-й и 4-й блоки РБМК. 1 и 2 энергоблоки — в режиме без генерации, остановлены для последующего вывода из эксплуатации. 5-й блок ВВЭР-1200 – в плановом ремонте. 6-й блок ЛАЭС работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации на мощности 75%, кроме того осуществляет подачу горячей воды и тепла в объеме 1500 м.куб», — добавили в «Росэнергоатоме».