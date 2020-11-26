«Росэнергоатом» опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
Информация о чрезвычайном происшествии на Ленинградской АЭС не соответствует действительности, сообщает «Росэнергоатом».
«Официально информируем о том, что сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС 26.11.2020 с превышением радиационного фона, распространяемые рядом сайтов и социальных сетей неизвестными авторами, являются ложными», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что правоохранительные органы уже занялись поиском инициаторов ложного сообщения.
«По состоянию на 16:00 26 ноября 2020 г. на Ленинградской АЭС в работе на мощности 100% находятся 3-й и 4-й блоки РБМК. 1 и 2 энергоблоки — в режиме без генерации, остановлены для последующего вывода из эксплуатации. 5-й блок ВВЭР-1200 – в плановом ремонте. 6-й блок ЛАЭС работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации на мощности 75%, кроме того осуществляет подачу горячей воды и тепла в объеме 1500 м.куб», — добавили в «Росэнергоатоме».
Радиационный фон на площадке АЭС и в городе Сосновый Бор находится в пределах естественных фоновых значений, подчеркивает компания.