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«Росэнергоатом» опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС

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Информация о чрезвычайном происшествии на Ленинградской АЭС не соответствует действительности, сообщает «Росэнергоатом».

«Официально информируем о том, что сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС 26.11.2020 с превышением радиационного фона, распространяемые рядом сайтов и социальных сетей неизвестными авторами, являются ложными», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что правоохранительные органы уже занялись поиском инициаторов ложного сообщения.

«По состоянию на 16:00 26 ноября 2020 г. на Ленинградской АЭС в работе на мощности 100% находятся 3-й и 4-й блоки РБМК. 1 и 2 энергоблоки — в режиме без генерации, остановлены для последующего вывода из эксплуатации. 5-й блок ВВЭР-1200 – в плановом ремонте. 6-й блок ЛАЭС работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации на мощности 75%, кроме того осуществляет подачу горячей воды и тепла в объеме 1500 м.куб», — добавили в «Росэнергоатоме».

Радиационный фон на площадке АЭС и в городе Сосновый Бор находится в пределах естественных фоновых значений, подчеркивает компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных