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Минпросвещения разрабатывает нормативы использования гаджетов школьниками

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Минпросвещения разрабатывает нормативы использования школьниками гаджетов в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС), сообщил Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на министерство.

«Министерство разрабатывает нормативы использования гаджетов для того, чтобы применение ЦОС не отражалось негативно на здоровье детей», — говорится в сообщении.

ЦОС давно присутствует в современной системе образования. Благодаря ей школьники могут дистанционно обучаться и пользоваться «цифровой библиотекой», а учителя — избавиться от бумажной отчетности благодаря автоматизации многих управленческих функций. Кроме того, система позволяет создать «электронное портфолио» школьника со всеми его достижениями, отметили в министерстве.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что «Цифровая образовательная среда» позволит фиксировать успехи и неудачи школьников в их цифровых биографиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных