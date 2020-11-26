Минпросвещения разрабатывает нормативы использования гаджетов школьниками
Минпросвещения разрабатывает нормативы использования школьниками гаджетов в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС), сообщил Telegram-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на министерство.
«Министерство разрабатывает нормативы использования гаджетов для того, чтобы применение ЦОС не отражалось негативно на здоровье детей», — говорится в сообщении.
ЦОС давно присутствует в современной системе образования. Благодаря ей школьники могут дистанционно обучаться и пользоваться «цифровой библиотекой», а учителя — избавиться от бумажной отчетности благодаря автоматизации многих управленческих функций. Кроме того, система позволяет создать «электронное портфолио» школьника со всеми его достижениями, отметили в министерстве.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что «Цифровая образовательная среда» позволит фиксировать успехи и неудачи школьников в их цифровых биографиях.