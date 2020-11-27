Биолог назвала недостаток двухкомпонентных вакцин от коронавируса

Наиболее эффективные вакцины от коронавируса предполагают два этапа введения препарата, однако пациент может не сделать вторую прививку и свести на нет эффект от вакцины, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на профессора школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову. Профессор отметила, что все разрабатываемые сейчас вакцины от коронавируса предполагают два этапа вакцинирования, то есть две прививки.