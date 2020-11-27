Биолог назвала недостаток двухкомпонентных вакцин от коронавируса
Наиболее эффективные вакцины от коронавируса предполагают два этапа введения препарата, однако пациент может не сделать вторую прививку и свести на нет эффект от вакцины, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на профессора школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову. Профессор отметила, что все разрабатываемые сейчас вакцины от коронавируса предполагают два этапа вакцинирования, то есть две прививки.
Ранее разработчики российских вакцин от коронавируса поясняли, что для выработки иммунитета пациент должен сделать две прививки с разницей в несколько недель. «В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут», — пояснила Баранова.
Профессор добавила, что если люди будут делать только одну прививку из двух, это сведет на нет эффективность массовой вакцинации. Баранова рассказала, что существует китайская вакцина, которая предполагает одну прививку, однако пока нет сведений о ее эффективности.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Разработчик препарата утверждает, что эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превысила 95%.
Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной в России. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.