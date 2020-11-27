Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Отвечавшую за остров Русский чиновницу отстранят от работы за бездействие

Ведомости

Руководителя административно-территориального управления острова Русский отстранят от работы и привлекут к ответственности за бездействие при ЧП из-за непогоды в регионе, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Режим ЧС был введен в Приморье из-за снежного циклона, когда в течение нескольких суток шел дождь со снегом. 

«Решением КЧС (оперативного штаба края по ликвидации ЧС. — "Ведомости") за непринятие мер по оказанию помощи населению отстраняйте руководителя административно-территориального управления от работы. Убедитесь, что она будет привлечена к ответственности», — сказал Кожемяко мэру Владивостока Олегу Гуменюку. 

По словам губернатора, он в течение недели несколько раз посещал остров Русский и ни разу не увидел чиновницу, не услышал слов благодарности от населения за проделанную работу. Кожемяко поручил назначить на ее место одного из заместителей мэра Владивостока, который должен будет организовывать работу по оказанию помощи населению. 

Режим ЧС из-за снежного циклона власти Приморского края ввели 20 ноября. Дождь со снегом не прекращались в течение трех суток с 18 ноября. Без электричества остались около 181 000 человек в 73 населенных пунктах, без отопления — более 48 000 человек, без воды — более 221 000 человек во Владивостоке и Артеме. Правительство выделило региону финансовые и материальные ресурсы почти на 700 млн руб.

По оценке властей, ситуация с электроснабжением на острове Русский - самая сложная во Владивостоке. С 21 ноября из-за обледенения закрыт мост, который связывает остров с материковой частью Владивостока. Это осложняет ситуацию, так как выехать с Русского можно только паромом, который курсирует девять раз в день. По словам очевидцев, к парому выстраиваются многочасовые очереди из автомобилей. Предположительно, мост откроют 30 ноября. На острове введутся восстановительные работы, пишет «Интерфакс».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных