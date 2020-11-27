Отвечавшую за остров Русский чиновницу отстранят от работы за бездействие

По оценке властей, ситуация с электроснабжением на острове Русский - самая сложная во Владивостоке. С 21 ноября из-за обледенения закрыт мост, который связывает остров с материковой частью Владивостока. Это осложняет ситуацию, так как выехать с Русского можно только паромом, который курсирует девять раз в день. По словам очевидцев, к парому выстраиваются многочасовые очереди из автомобилей. Предположительно, мост откроют 30 ноября. На острове введутся восстановительные работы, пишет «Интерфакс».