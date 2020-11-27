Отвечавшую за остров Русский чиновницу отстранят от работы за бездействие
Руководителя административно-территориального управления острова Русский отстранят от работы и привлекут к ответственности за бездействие при ЧП из-за непогоды в регионе, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Режим ЧС был введен в Приморье из-за снежного циклона, когда в течение нескольких суток шел дождь со снегом.
«Решением КЧС (оперативного штаба края по ликвидации ЧС. — "Ведомости") за непринятие мер по оказанию помощи населению отстраняйте руководителя административно-территориального управления от работы. Убедитесь, что она будет привлечена к ответственности», — сказал Кожемяко мэру Владивостока Олегу Гуменюку.
По словам губернатора, он в течение недели несколько раз посещал остров Русский и ни разу не увидел чиновницу, не услышал слов благодарности от населения за проделанную работу. Кожемяко поручил назначить на ее место одного из заместителей мэра Владивостока, который должен будет организовывать работу по оказанию помощи населению.
Режим ЧС из-за снежного циклона власти Приморского края ввели 20 ноября. Дождь со снегом не прекращались в течение трех суток с 18 ноября. Без электричества остались около 181 000 человек в 73 населенных пунктах, без отопления — более 48 000 человек, без воды — более 221 000 человек во Владивостоке и Артеме. Правительство выделило региону финансовые и материальные ресурсы почти на 700 млн руб.
По оценке властей, ситуация с электроснабжением на острове Русский - самая сложная во Владивостоке. С 21 ноября из-за обледенения закрыт мост, который связывает остров с материковой частью Владивостока. Это осложняет ситуацию, так как выехать с Русского можно только паромом, который курсирует девять раз в день. По словам очевидцев, к парому выстраиваются многочасовые очереди из автомобилей. Предположительно, мост откроют 30 ноября. На острове введутся восстановительные работы, пишет «Интерфакс».