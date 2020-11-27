В Бурятии с 1 декабря возобновят работу магазины и общепит

В сообщении говорится, что руководство торговых центров должно будет разделить потоки входящих и выходящих посетителей. Покупатели должны заходить в ТЦ только в масках, должна соблюдаться социальная дистанция. На входе в торговый центр должна быть организована продажа масок и перчаток.