В Бурятии с 1 декабря возобновят работу магазины и общепит
Предприятия торговли, общепита и сферы услуг в Бурятии возобновят работу с 1 декабря, говорится на сайте правительства региона. Ранее власти Бурятии приостановили работу магазинов, кафе, бань и салонов красоты на период с 16 по 30 ноября из-за распространения коронавируса,
В сообщении говорится, что руководство торговых центров должно будет разделить потоки входящих и выходящих посетителей. Покупатели должны заходить в ТЦ только в масках, должна соблюдаться социальная дистанция. На входе в торговый центр должна быть организована продажа масок и перчаток.
«Условия посещения предприятий общественного питания также предполагают разделение потоков и максимальное разобщение людей. Кафе, бары, рестораны смогут принимать посетителей до 22 часов. Разрешена рассадка за одним столом не более четырех человек, без учета детей», — пояснили в правительстве Бурятии.
Бурятия стала первым регионом России, который ввел локдаун из-за распространения коронавируса осенью. В регионе с 16 по 30 ноября могли работать продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости, салоны связи и аптеки. Также продолжали работать столовые и кафе, которые организуют питание для сотрудников компаний, постояльцев гостиниц или жильцов общежитий.