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В Бурятии с 1 декабря возобновят работу магазины и общепит

Ведомости

Предприятия торговли, общепита и сферы услуг в Бурятии возобновят работу с 1 декабря, говорится на сайте правительства региона. Ранее власти Бурятии приостановили работу магазинов, кафе, бань и салонов красоты на период с 16 по 30 ноября из-за распространения коронавируса,

В сообщении говорится, что руководство торговых центров должно будет разделить потоки входящих и выходящих посетителей. Покупатели должны заходить в ТЦ только в масках, должна соблюдаться социальная дистанция. На входе в торговый центр должна быть организована продажа масок и перчаток. 

«Условия посещения предприятий общественного питания также предполагают разделение потоков и максимальное разобщение людей. Кафе, бары, рестораны смогут принимать посетителей до 22 часов. Разрешена рассадка за одним столом не более четырех человек, без учета детей», — пояснили в правительстве Бурятии. 

Бурятия стала первым регионом России, который ввел локдаун из-за распространения коронавируса осенью. В регионе с 16 по 30 ноября могли работать продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости, салоны связи и аптеки. Также продолжали работать столовые и кафе, которые организуют питание для сотрудников компаний, постояльцев гостиниц или жильцов общежитий. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных