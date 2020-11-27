Разработчик «ЭпиВакКороны» назвал срок сохранения антител после вакцинации

«Полгода у приматов иммунитет сохраняется. Мы рассчитываем, поскольку скорость падения его (иммунитета. — Прим. Ред.) достаточно низкая, то защитный уровень антител будет сохранен еще как минимум на полгода. Это наши планы», — сказал он. При этом, по словам эксперта, естественный иммунитет у пациентов, переболевших COVID-19, сохраняется в течение 5-7 месяцев.