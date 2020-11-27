Разработчик «ЭпиВакКороны» назвал срок сохранения антител после вакцинации
Иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным в российском центре «Вектор», будет сохраняться как минимум в течение полугода, заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.
«Полгода у приматов иммунитет сохраняется. Мы рассчитываем, поскольку скорость падения его (иммунитета. — Прим. Ред.) достаточно низкая, то защитный уровень антител будет сохранен еще как минимум на полгода. Это наши планы», — сказал он. При этом, по словам эксперта, естественный иммунитет у пациентов, переболевших COVID-19, сохраняется в течение 5-7 месяцев.
Пожизненного иммунитета «ЭпиВакКорона» не даст, людям будет необходимо проходить ревакцинацию, отметил Рыжиков. Он добавил, что вакцинация, скорее всего, будет сезонной.
«Частоту ревакцинации мы пока будем изучать, но как минимум после двукратной вакцинации необходима ревакцинация через 6, возможно, 10 месяцев», — сказал Рыжиков. Он добавил, что в дальнейшем ревакцинация будет требоваться, возможно, раз в три года.
Вакцина «ЭпиВакКорона» была разработана центром «Вектор». Особенность препарата заключается в том, что в его составе нет «живого вируса», «элемента вирусного генома», пояснил Рыжиков. Вакцину зарегистрировали 13 октября. 26 ноября стартовали пострегистрационные испытания вакцины.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа этого года. Она была разработана в центре им. Гамалеи и получила название «Спутник V». Этот препарат тоже проходит стадию пострегистрационных испытаний. Разработчик препарата утверждает, что эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превысила 95%.
Сегодня в России зафиксирован рекорд по суточному числу людей с выявленным коронавирусом — 27 543, свидетельствуют данные оперштаба на 27 ноября. Предыдущее максимальное значение зарегистрировали вчера — 25 487. Кроме того, 26 ноября в течение 24 часов умерли 524 пациента с COVID-19. Это самый большой показатель за время пандемии. Общее количество заразившихся в стране составляет 2 215 533. Из них скончались 38 558, умерли 1 712 174, все еще болеют 464 801.