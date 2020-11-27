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В Москве проживающих с больными COVID-19 будут тестировать дважды

Ведомости

Москвичей, проживающих с заболевшими коронавирусной инфекцией, будут тестировать на COVID-19 дважды, сообщил столичный оперштаб со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Горожан, проживающих вместе с лицами с подтвержденным коронавирусом, будут тестировать не только в начале болезни, но и к концу изоляции», — говорится в сообщении. Ракова напомнила, что результаты тестов на коронавирус теперь приходят москвичам по СМС.

Cитуация с коронавирусом в Москве, по словам Раковой, остается напряженной, столичная система здравоохранения работает с «огромной нагрузкой». В городе заработают 12 новых круглосуточных КТ-центров. Выдавать противовирусные лекарства больным будут работники скорой помощи. По данным врачей, две трети госпитализированных занимались самолечением, подчеркнула вице-мэр.

По данным оперштаба на 27 ноября, в Москве за сутки выявлено 7918 случаев заражения коронавирусом. За весь период в городе зарегистрировано более 585 тыс. заболевших, почти 435 тыс. пациентов выздоровели, около 8,7 тыс. — скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных