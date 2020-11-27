В Москве проживающих с больными COVID-19 будут тестировать дважды

«Горожан, проживающих вместе с лицами с подтвержденным коронавирусом, будут тестировать не только в начале болезни, но и к концу изоляции», — говорится в сообщении. Ракова напомнила, что результаты тестов на коронавирус теперь приходят москвичам по СМС.