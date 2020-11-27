В Москве проживающих с больными COVID-19 будут тестировать дважды
Москвичей, проживающих с заболевшими коронавирусной инфекцией, будут тестировать на COVID-19 дважды, сообщил столичный оперштаб со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«Горожан, проживающих вместе с лицами с подтвержденным коронавирусом, будут тестировать не только в начале болезни, но и к концу изоляции», — говорится в сообщении. Ракова напомнила, что результаты тестов на коронавирус теперь приходят москвичам по СМС.
Cитуация с коронавирусом в Москве, по словам Раковой, остается напряженной, столичная система здравоохранения работает с «огромной нагрузкой». В городе заработают 12 новых круглосуточных КТ-центров. Выдавать противовирусные лекарства больным будут работники скорой помощи. По данным врачей, две трети госпитализированных занимались самолечением, подчеркнула вице-мэр.
По данным оперштаба на 27 ноября, в Москве за сутки выявлено 7918 случаев заражения коронавирусом. За весь период в городе зарегистрировано более 585 тыс. заболевших, почти 435 тыс. пациентов выздоровели, около 8,7 тыс. — скончались.