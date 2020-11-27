В «Векторе» рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса на пожилых
Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса центра «Вектор» на людях старше 60 лет начались 21 ноября, у первых 25 добровольцев не зарегистрировали побочных реакций на препарат, сообщил в ходе пресс-конференции заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра вирусологии и биотехнологии «Вектора» Александр Рыжиков.
«21 ноября начались испытания на людях 60+. Первые 25 человек уже получили вакцину и, в общем-то, никаких особенностей в части реактогенности мы не знаем, ничего пока судить дальше мы не можем, по сравнению с тем, что мы наблюдали на добровольцах до 60 лет», — сказал Рыжиков.
В центре добавили, что параллельно проходят пострегистрационные испытания вакцины на 3000 добровольцев младше 60 лет.
13 октября центр «Вектор» зарегистрировал вторую в России вакцину от коронавируса. В ноябре начались пострегистрационные испытания препарата на людях от 18 до 60 лет и на людях старше 60 лет.