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В «Векторе» рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса на пожилых

Ведомости

Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса центра «Вектор» на людях старше 60 лет начались 21 ноября, у первых 25 добровольцев не зарегистрировали побочных реакций на препарат, сообщил в ходе пресс-конференции заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра вирусологии и биотехнологии «Вектора» Александр Рыжиков.

«21 ноября начались испытания на людях 60+. Первые 25 человек уже получили вакцину и, в общем-то, никаких особенностей в части реактогенности мы не знаем, ничего пока судить дальше мы не можем, по сравнению с тем, что мы наблюдали на добровольцах до 60 лет», — сказал Рыжиков.

В центре добавили, что параллельно проходят пострегистрационные испытания вакцины на 3000 добровольцев младше 60 лет. 

13 октября центр «Вектор» зарегистрировал вторую в России вакцину от коронавируса. В ноябре начались пострегистрационные испытания препарата на людях от 18 до 60 лет и на людях старше 60 лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных