В «Векторе» рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса на пожилых

«21 ноября начались испытания на людях 60+. Первые 25 человек уже получили вакцину и, в общем-то, никаких особенностей в части реактогенности мы не знаем, ничего пока судить дальше мы не можем, по сравнению с тем, что мы наблюдали на добровольцах до 60 лет», — сказал Рыжиков.