Мишустин освободил Костареву от должности замглавы Минстроя

Костарева была назначена на должность заместителя министра в марте прошлого года, ранее она возглавляла административно-кадровый департамент Минстроя. На эту должность она была назначена 29 июня прошлого года, указано на сайте ведомства. Ранее она руководила аппаратом губернатора Тюменской области и занимала должность его заместителя, являлась членом президиума правительства региона.