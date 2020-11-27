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Мишустин освободил Костареву от должности замглавы Минстроя

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра строительства и ЖКХ Татьяну Костареву, сообщили в пресс-службе Минстроя.

«Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 25 ноября 2020г. Татьяна Костарева освобождена от должности статс-секретаря — заместителя министра строительства и ЖКХ РФ», — сказали в пресс-службе.

Костарева была назначена на должность заместителя министра в марте прошлого года, ранее она возглавляла административно-кадровый департамент Минстроя. На эту должность она была назначена 29 июня прошлого года, указано на сайте ведомства. Ранее она руководила аппаратом губернатора Тюменской области и занимала должность его заместителя, являлась членом президиума правительства региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных