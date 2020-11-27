Мишустин освободил Костареву от должности замглавы Минстроя
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра строительства и ЖКХ Татьяну Костареву, сообщили в пресс-службе Минстроя.
«Распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина от 25 ноября 2020г. Татьяна Костарева освобождена от должности статс-секретаря — заместителя министра строительства и ЖКХ РФ», — сказали в пресс-службе.
Костарева была назначена на должность заместителя министра в марте прошлого года, ранее она возглавляла административно-кадровый департамент Минстроя. На эту должность она была назначена 29 июня прошлого года, указано на сайте ведомства. Ранее она руководила аппаратом губернатора Тюменской области и занимала должность его заместителя, являлась членом президиума правительства региона.