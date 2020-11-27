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Два человека пострадали в результате стрельбы в школе Нальчика

Ведомости

Двух мужчин доставили в больницу после стрельбы в одной из школ в столице Кабардино-Балкарской Республики, сообщила помощник главы регионального Минздрава Лилия Шомахова.

«В медучреждение доставлены два человека. Один из них — мужчина, получивший травму вследствие выстрела из травматического оружия.  Второй пострадавший также доставлен в медучреждение. Это учитель. У него сочетанная травма», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».

По словам Шомаховой, врачи извлекли пули из мягких тканей первого пострадавшего, его жизни ничто не угрожает. Состояние учителя, получившего травмы в результате избиения, оценивается как средней тяжести. Его госпитализировали.

Ранее сегодня местное МВД сообщило о стрельбе в одной из школ Нальчика. Следствие установило, что между учеником 8 класса и педагогом произошло «разногласие по учебному вопросу». В связи с этим подросток обратился к своим знакомым 36 и 26 лет, которые пришли на разбирательства с преподавателем.

В итоге между учителем и двумя мужчинами произошла потасовка, заявили в ведомстве. После нее педагог вышел на улицу, забрал из своей машины травматический пистолет и произвел выстрелы в воздух. 

До заявления Шомаховой в МВД заявили, что в результате инцидента никто не пострадал. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных