Два человека пострадали в результате стрельбы в школе Нальчика
Двух мужчин доставили в больницу после стрельбы в одной из школ в столице Кабардино-Балкарской Республики, сообщила помощник главы регионального Минздрава Лилия Шомахова.
«В медучреждение доставлены два человека. Один из них — мужчина, получивший травму вследствие выстрела из травматического оружия. Второй пострадавший также доставлен в медучреждение. Это учитель. У него сочетанная травма», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс».
По словам Шомаховой, врачи извлекли пули из мягких тканей первого пострадавшего, его жизни ничто не угрожает. Состояние учителя, получившего травмы в результате избиения, оценивается как средней тяжести. Его госпитализировали.
Ранее сегодня местное МВД сообщило о стрельбе в одной из школ Нальчика. Следствие установило, что между учеником 8 класса и педагогом произошло «разногласие по учебному вопросу». В связи с этим подросток обратился к своим знакомым 36 и 26 лет, которые пришли на разбирательства с преподавателем.
В итоге между учителем и двумя мужчинами произошла потасовка, заявили в ведомстве. После нее педагог вышел на улицу, забрал из своей машины травматический пистолет и произвел выстрелы в воздух.
До заявления Шомаховой в МВД заявили, что в результате инцидента никто не пострадал. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних.