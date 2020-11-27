Два человека пострадали в результате стрельбы в школе Нальчика

Ранее сегодня местное МВД сообщило о стрельбе в одной из школ Нальчика. Следствие установило, что между учеником 8 класса и педагогом произошло «разногласие по учебному вопросу». В связи с этим подросток обратился к своим знакомым 36 и 26 лет, которые пришли на разбирательства с преподавателем.