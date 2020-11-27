Врачам из регионов с тяжелой ситуацией с коронавирусом дадут бесплатное такси

27 ноября в России зафиксировали рекорд по суточному приросту числу людей с выявленным коронавирусом — 27 543, свидетельствуют данные оперштаба. Предыдущее максимальное значение зарегистрировали вчера — 25 487. Кроме того, 26 ноября в течение 24 часов умерли 524 пациента с COVID-19. Это самый большой показатель за время пандемии. Общее количество заразившихся в стране составляет 2 215 533. Из них скончались 38 558, умерли 1 712 174, все еще болеют 464 801.