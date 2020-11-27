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Врачам из регионов с тяжелой ситуацией с коронавирусом дадут бесплатное такси

Ведомости

Врачи из регионов, где ситуация с распространением коронавируса наиболее тяжелая, получат возможность ездить на такси к пациентам, лечащимся на дому, за счет бюджетных средств, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Такой механизм финансирования разработало правительство России.

«Механизм службы такси для врачей приоритетно отработаем в регионах с наиболее сложной ситуацией с ковид. Достигнуты договоренности с крупнейшими операторами такси, рассчитываем, что далее к системе присоединятся другие, в том числе региональные перевозчики», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Перечень субъектов федерации, а также сумму необходимых средств определит Минцифры на основе сведений Минздрава, ОНФ и данных самих регионов.

19 ноября Чернышенко поручил Минцифры проработать возможность создания централизованного финансирования единой службы такси для того, чтобы помочь врачам передвигаться по городу и доставлять лекарства амбулаторным пациентам.

27 ноября в России зафиксировали рекорд по суточному приросту числу людей с выявленным коронавирусом — 27 543, свидетельствуют данные оперштаба. Предыдущее максимальное значение зарегистрировали вчера — 25 487. Кроме того, 26 ноября в течение 24 часов умерли 524 пациента с COVID-19. Это самый большой показатель за время пандемии. Общее количество заразившихся в стране составляет 2 215 533. Из них скончались 38 558, умерли 1 712 174, все еще болеют 464 801.

Ранее по теме: В России создадут единый телефонный номер по коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных