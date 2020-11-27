Врачам из регионов с тяжелой ситуацией с коронавирусом дадут бесплатное такси
Врачи из регионов, где ситуация с распространением коронавируса наиболее тяжелая, получат возможность ездить на такси к пациентам, лечащимся на дому, за счет бюджетных средств, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Такой механизм финансирования разработало правительство России.
«Механизм службы такси для врачей приоритетно отработаем в регионах с наиболее сложной ситуацией с ковид. Достигнуты договоренности с крупнейшими операторами такси, рассчитываем, что далее к системе присоединятся другие, в том числе региональные перевозчики», — приводит слова Чернышенко ТАСС.
Перечень субъектов федерации, а также сумму необходимых средств определит Минцифры на основе сведений Минздрава, ОНФ и данных самих регионов.
19 ноября Чернышенко поручил Минцифры проработать возможность создания централизованного финансирования единой службы такси для того, чтобы помочь врачам передвигаться по городу и доставлять лекарства амбулаторным пациентам.
27 ноября в России зафиксировали рекорд по суточному приросту числу людей с выявленным коронавирусом — 27 543, свидетельствуют данные оперштаба. Предыдущее максимальное значение зарегистрировали вчера — 25 487. Кроме того, 26 ноября в течение 24 часов умерли 524 пациента с COVID-19. Это самый большой показатель за время пандемии. Общее количество заразившихся в стране составляет 2 215 533. Из них скончались 38 558, умерли 1 712 174, все еще болеют 464 801.